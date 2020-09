Wer bietet mehr?

Nach Salesforce und Workday, explodieren nun auch die Aktien von Zoom in den hohen Norden. Die Quartalszahlen und Aussichten konnten selbst die höchsten Ziele der Wall Street schlagen. Auch Apple gewinnt vorbörslich an Boden, angefacht durch die bis Jahresende geplanten iPhone Produktionszahlen. Tesla zieht ebenfalls an, obwohl das Unternehmen plant bis zu 5 Milliarden Dollar an Aktien zu verkaufen.