Wer braucht Lotto, wenn DAX-Aktien dieses Jahr 46 Mrd. Euro Dividende ausschütten!

Lotto oder DAX-Aktien, Gewinn oder Dividende? Das ist sehr unterschiedlich, auch wenn einige Sparer denken, dass selbst die Börse eher einem Glücksspiel gleicht. Unternehmensorientiert und langfristig zu investieren erhöht jedoch signifikant die Chance, eine positive Rendite einzufahren. Ab einer gewissen Haltedauer wird aus der Statistik fast sogar Gewissheit.

Wie auch immer: Wer braucht schon einen Millionenbetrag im Lotto, wenn bei DAX-Aktien im Rahmen dieser Dividendensaison 46 Mrd. Euro an Dividenden ausgeschüttet werden? Zwar braucht man mehr finanziellen Aufwand dafür. Aber die Chance, hier zu „gewinnen“ und sich selbst einen Anteil zu sichern, ist viel, viel größer.

Lotto? DAX -Aktien und die 46 Mrd. Euro Dividende!

Zugegebenermaßen besitzt Lotto eine attraktive Möglichkeit. Mit einem geringen Einsatz von lediglich knapp über einem Euro könnte man theoretisch einen Millionenbetrag gewinnen. Die Rendite wäre natürlich gigantisch. Bei einer Wahrscheinlichkeit von 1 : 139 Mio. ist es jedoch eigentlich fast unmöglich, zu gewinnen.

Anders ist es bei den DAX-Aktien und den diesjährigen Dividenden. Die 46 Mrd. Euro sind zwar nicht für einen Gewinner bestimmt, das wäre zugegebenermaßen auch etwas viel. Außerdem handelt es sich dabei um einen Wert, der bis jetzt prognostiziert wird. Aber: Mit einer Investition in eine einzelne DAX-Aktie sichert man sich seinen Anteil. Das umfasst zum Beispiel eine Fresenius-Aktie, wo man mit ca. 37 Euro theoretisch in einen Anteilsschein investieren kann. Oder auch eine Allianz-Aktie, bei der man mit ca. 214 Euro im Spiel ist. Mit einer solchen Investition erhält man einen Anteil an der Dividende. Und das Beste: Nicht nur einmal, sondern regelmäßig.

DAX-Aktien bieten daher die Möglichkeit, mit regelmäßigen Investitionen und Dividenden ein passives Einkommen aufzubauen. Dabei ist die Wahrscheinlichkeit für eine positive Rendite und eine solide Dividendenrendite sehr viel höher als ein Gewinn im Lotto. Zwar existieren hier auch Verlustrisiken. Der Einsatz ist zudem höher. Aber auch die Wahrscheinlichkeit einer positiven Rendite und eines Anteils am „Gesamtgewinn“ erscheint mir viel erstrebenswerter.

Zockst du noch oder investierst du schon?

Lotto und DAX-Aktien mit einer Dividende können dir ein Vermögen bescheren. Wahrscheinlichkeiten, die Rendite oder im Zweifel auch Glück sind Unterschiede. Die eigentliche Kernfrage lautet daher: Zockst du noch, um Reichtum zu erlangen, oder investierst du schon?

Ich jedenfalls habe meine Wahl bereits getroffen und „gewinne“ in diesem Jahr mehr Dividende als noch im Vorjahr. Beziehungsweise: Ich sichere mir meinen Anteil an den 46 Mrd. Euro Dividende, die DAX-Aktien in diesem Jahr ausschütten. Und das in jedem einzelnen Jahr, wobei ich den Einsatz sukzessive erhöhe, um meinen Anteil konsequent zu steigern.

