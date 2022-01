Wer die Shopify-Aktie jetzt für zu teuer hält, der hat das Gleiche vermutlich bei Amazon im Jahr 2016 geglaubt

Ist die Shopify-Aktie jetzt teuer oder zu teuer? War die Amazon-Aktie im Jahr 2016 teuer? Das sind zwei Fragen, die zunächst einmal wenig miteinander zu tun haben. Auch wenn beide Aktien zum Bereich des E-Commerce zählen, so sind die Chancen und Geschäftsmodelle doch unterschiedlich.

Trotzdem ist diese Frage jetzt überaus relevant. Zwar korrigiert die Shopify-Aktie jetzt gerade sehr, sehr stark. Allerdings weist die fundamentale Bewertung weiterhin einen hohen Multiplikator auf, selbst gemessen an Basis-Kennzahlen wie den Erlösen.

Riskieren wir daher heute einen Blick auf diesen E-Commerce-Akteur. Sowie auch darauf, warum eine vermeintlich teure Bewertung zu ignorieren ein Fehler ist. So, wie es eben auch bei der Amazon-Aktie im Jahre 2016 oder früher, vielleicht sogar später der Fall gewesen ist.

Shopify-Aktie: Einfach zu teuer …?

In Euro hat die Shopify-Aktie alleine in diesem Jahr rund 33,5 % ihres Börsenwertes eingebüßt. Trotzdem besitzt der kanadische E-Commerce-Akteur noch eine Marktkapitalisierung in Höhe von 112 Mrd. US-Dollar. Gemessen an dem letzten Quartalsumsatz läge das Kurs-Umsatz-Verhältnis entsprechend bei ziemlich exakt 25. Preiswert ist das jedenfalls nicht, ohne Zweifel.

Allerdings ist die Amazon-Aktie ebenfalls niemals wirklich preiswert gewesen. Zu Anfang des Jahres 2016 notierte die Aktie um die Marke von 561 Euro. Damals lag der Börsenwert irgendwo um die Marke von 320 Mrd. US-Dollar und damals fragten sich viele: Wie hoch soll der eher unprofitable E-Commerce-Akteur noch steigen? Die Antwort: Die Aktie hat sich seitdem im Börsenwert fast verfünffacht. Aufgrund einer vermeintlich zu hohen Bewertung nicht zu investieren war ein Fehler. Wobei wir an dieser Stelle besser keine Kennzahlen miteinander vergleichen sollten, die unterschiedliche Ausrichtung im E-Commerce verwässert hier das Bild.

Wie auch immer: Die Shopify-Aktie befindet sich derzeit womöglich in einer ähnlichen Ausgangslage. Viele Investoren sehen die weiterhin teure Bewertung und investieren nicht. Zu hinterfragen, warum die Aktie überhaupt ein derart teures Bewertungsmaß besitzt oder eben auch besaß, führt uns vielleicht zum Kern der Wachstumsgeschichte. Beziehungsweise dazu, warum Investoren bereit sind, diese Preise zu bezahlen.

Die Vision, die den Preis wert ist?

Hinter der Shopify-Aktie steckt womöglich eine Chance, die der der Amazon-Aktie sehr ähnlich ist. Bloß, dass es in diesem Fall darum geht, möglichst vielen kleineren bis mittelgroßen Onlinehändlern eigene Shoplösungen zu geben. Das ist vielleicht ein innovativer bis revolutionärer Ansatz, der den E-Commerce qualitativ noch einmal bedeutend erweitert.

Wenn eine mögliche Plattform hinter der Shopify-Aktie mit vielen kleineren und mittelgroßen verbundenen Händlern irgendwann einmal in der Breite mit den E-Commerce-Größen wie der Amazon-Aktie konkurriert, so wäre ein deutlich höheres Bewertungsmaß ebenfalls angemessen. 112 Mrd. US-Dollar Marktkapitalisierung müssen dann nicht ein bewertungstechnischer Endpunkt sein. Zumindest scheint der breite Markt im Vorfeld diese attraktive bis innovative Perspektive eingepreist zu haben.

Ob man an diese Vision glauben möchte, das ist eine andere Frage. Falls ja, sollte man sich jedenfalls nicht von einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 25, was vielleicht etwas teuer wirkt, abschrecken lassen. Ansonsten macht man einen ähnlichen Fehler wie vielleicht bei Amazon. Wobei ein Gross Merchandise Volume von ca. 160 Mrd. US-Dollar über die Shopify-Plattform zeigt, wie groß dieser E-Commerce-Akteur schon heute ist. Beziehungsweise das Ökosystem mit den verbundenen Händlern.

Der Artikel Wer die Shopify-Aktie jetzt für zu teuer hält, der hat das Gleiche vermutlich bei Amazon im Jahr 2016 geglaubt ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien von Amazon. John Mackey, CEO von Amazon-Tochter Whole Foods Market, sitzt im Board of Directors von The Motley Fool. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Amazon und Shopify und empfiehlt die folgenden Optionen: Long January 2022 $1920 Call auf Amazon, Short January 2022 $1940 Call auf Amazon, Long January 2023 $1,140 Call auf Shopify und Short January 2023 $1,160 Call auf Shopify.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images