Wer Dividenden mag, sollte diese 3 Aktien lieben

Großartige Unternehmen, die Produkte verkaufen, die wir jeden Tag benutzen, bieten großartige Dividendenaktien.

Colgate-Palmolive, Walmart und Coca-Cola haben dieses Rezept seit Jahrzehnten befolgt.

Auch wenn die Vergangenheit nicht immer die Zukunft vorhersagt, gibt es gute Gründe dafür, dass diese Unternehmen auch weiterhin Geld an die Investoren ausschütten sollten.

Wichtige Punkte

Der Kauf von Dividendentiteln kann eine lukrative Investmentstrategie sein. Wenn du genug davon kaufst, können die passiven Einkommensströme, die in dein Portfolio fließen, dir weitere Aktien kaufen oder sogar einen Teil deiner Lebenshaltungskosten bezahlen. Die Liste der Unternehmen, die dich für ihre Positionen bezahlen, ist lang. Hier sind drei Aktien, die viele Jahre lang Dividenden zahlen könnten.

Dividende pro Aktie Dividendenrendite Aufeinanderfolgende Jahre mit Erhöhungen 1,80 USD 2,3 % 58

1. Colgate-Palmolive

Colgate-Palmolive ist ein Unternehmen, das verschiedene Haushaltsprodukte wie Zahnpasta, Seife, Tiernahrung, Reinigungsmittel und Deodorants vertreibt. Seine Produkte werden weltweit verkauft, wobei drei Viertel des Umsatzes auf Märkten außerhalb der USA erzielt werden.

Die Produkte, die Colgate-Palmolive verkauft, sind preisgünstige Artikel, die die Menschen tagtäglich benutzen. Sie werden gekauft, wenn sie zur Neige gehen - oft ohne zu überlegen. Der Wiedererkennungswert von Marken wie Colgate-Zahnpasta gibt dem Unternehmen die Möglichkeit, die Preise nach und nach zu erhöhen, um ein stetiges Umsatzwachstum zu erzielen. Denk mal darüber nach: Merkst du, wenn die Zahnpasta, die du jeden Monat kaufst, jedes Jahr ein paar Cent teurer wird? Wahrscheinlich nicht.

Das Unternehmen hat in den letzten zwölf Monaten einen Umsatz von 17,1 Milliarden US-Dollar erzielt und ist in den letzten drei Jahren durchschnittlich um 2 % pro Jahr gewachsen. Das ist ein moderates Wachstum, aber seine hohe Rendite hilft ihm, 15 % seines Umsatzes in freien Cashflow umzuwandeln - 2,6 Milliarden US-Dollar in den letzten zwölf Monaten. Dies verschafft Colgate-Palmolive einen stetigen Strom an Barmitteln.

Die Ausschüttungsquote von 50 % lässt viel Spielraum, um die Dividende weiter zu erhöhen, die in den letzten fünf Jahren durchschnittlich um 3 % pro Jahr gestiegen ist.

Dividende pro Aktie Dividendenrendite Aufeinanderfolgende Jahre mit Erhöhungen 2,20 USD 1,5 % 48

2. Walmart

Walmart ist einer der größten Einzelhändler der Welt und den meisten Verbrauchern ein Begriff. Das Unternehmen betreibt den Großteil seiner Läden in den Vereinigten Staaten als Walmart und Sam’s Club, die so verteilt sind, dass es in einem Umkreis von zehn Meilen für 90 % der US-Bevölkerung einen Laden gibt.

Der Einzelhandel ist extrem wettbewerbsintensiv und Walmart nutzt seine enorme Größe, um die Lieferanten zu den bestmöglichen Kosten zu drängen und den Verbrauchern die niedrigsten Preise zu bieten. Die Betriebsmarge beträgt nur 4 % nach Abzug der Geschäftskosten.

Walmart hat in den letzten zwölf Monaten einen Umsatz von 566 Milliarden US-Dollar erzielt. Trotz der niedrigen Gewinnspannen hat das Unternehmen so viel Umsatz gemacht, dass es immer noch einen freien Cashflow von 17,8 Milliarden US-Dollar erwirtschaftete. Um mit Amazon konkurrieren zu können, investiert der Einzelhandelsriese auch in den Ausbau seines E-Commerce-Geschäfts, zahlt aber nach wie vor eine hohe Dividende und hat diese erst kürzlich um 2 % erhöht. Anfang des Jahres kündigte das Unternehmen außerdem ein Rückkaufprogramm in Höhe von 20 Milliarden US-Dollar an.

Die Anleger sollten zuversichtlich sein, dass Walmart trotz dieser Veränderungen seine Dividendenbilanz beibehalten wird. Durch seine enorme Größe verfügt das Unternehmen über einen großen finanziellen Spielraum.

Dividende pro Aktie Dividendenrendite Aufeinanderfolgende Jahre mit Erhöhungen 1,68 USD 3 % 59

3. The Coca-Cola Company

The Coca-Cola Company ist ein Getränkeriese, der für seine gleichnamige Marke bekannt ist und zu den langjährigen Investitionen von Warren Buffett gehört. Zu den Produkten gehören verschiedene Limonaden, abgefüllte Wasser, Säfte, Kaffees und mehr. Zu dem Unternehmen gehören 20 Marken, die jedes Jahr einen Umsatz von 1 Milliarde US-Dollar oder mehr erzielen. In diesem Zusammenhang ist jedes fünfte kalte, alkoholfreie Getränk, das weltweit verkauft wird, von Coca-Cola.

Wie Colgate-Palmolive und Walmart werden auch die Produkte von Coca-Cola täglich gekauft und die Verbraucher/innen denken kaum darüber nach, bevor sie sie in ihren Einkaufswagen legen. Außerdem hat Coca-Cola mit seinem Markenportfolio einen der besten Regalplätze in den Geschäften, was dem Unternehmen einen großen Vorteil verschafft und die meisten Konkurrenten davon abhält, ihm Marktanteile zu stehlen.

Coca-Cola füllt seine Produkte nicht in Flaschen ab, sondern verkauft die Sirupe und Konzentrate, die die Abfüller dann für die Herstellung und den Vertrieb der Markengetränke verwenden. Das macht das Geschäft sehr profitabel. Coca-Cola hat in den letzten zwölf Monaten 36,4 Mrd. US-Dollar Umsatz gemacht und dabei 11,5 Mrd. US-Dollar an freiem Cashflow erwirtschaftet.

Das Unternehmen hat 81 % dieses Cashflows im Jahr 2020 für Dividenden ausgegeben, sodass es für das Management nicht viel Spielraum gibt, die Ausschüttungsquote zu erhöhen. Es wird jedoch erwartet, dass das Unternehmen seine Gewinne jährlich um 8 bis 9 % steigern wird, was der Dividende etwas Spielraum verschaffen könnte.

Unterm Strich

Colgate-Palmolive, Walmart und Coca-Cola verkaufen Produkte, die die Verbraucherinnen und Verbraucher jeden Tag benutzen - und dieses tägliche Nutzen hat den Unternehmen jahrzehntelang zum Erfolg verholfen, unabhängig von der Wirtschaftslage. Ihre Größe, ihre Wettbewerbsvorteile und ihr starker Cashflow ermöglichen es ihnen, langfristige Dividenden zu zahlen, die auch in den kommenden Jahren Bestand haben werden. Wenn du Dividenden liebst, gibt es kaum drei bessere Aktien, die du jetzt in Betracht ziehen solltest.

Der Artikel Wer Dividenden mag, sollte diese 3 Aktien lieben ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2021

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2021.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, der möglicherweise nicht mit der "offiziellen" Empfehlungsposition eines The Motley Fool Premium-Beratungsdienstes übereinstimmt. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar unsere eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

John Mackey, CEO von Whole Foods Market, einer Tochtergesellschaft von Amazon, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool. Dieser Artikel wurde von Justin Pope auf Englisch verfasst und am 11.09.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Amazon. The Motley Fool empfiehlt die folgenden Optionen: Long Januar 2022 $1.920 Calls auf Amazon und Short Januar 2022 $1.940 Calls auf Amazon.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images