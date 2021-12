Wer hätte das gedacht: Berkshire Hathaway hat 2021 40 % Aktienkursperformance gebracht: Auch 2022 möglich?

Die Aktie von Berkshire Hathaway ist im Börsenjahr 2021 erneut ziemlich erfolgreich gewesen. Blicken wir auf den Chart, so erkennen wir: Mit einem Plus von ca. 185 Euro zu Jahresanfang auf derzeit 260 Euro hat es einen Zuwachs von fast 40 % gegeben. Das ist ohne Zweifel eine solide Performance für Warren Buffett und sein Konglomerat.

Woran liegt es, dass die Aktie von Berkshire Hathaway in diesem Jahr doch unterm Strich top performt hat? Und, die viel entscheidendere Frage: Kann das kommende Jahr 2022 ein ähnlich erfolgreicher Zeitraum sein? Riskieren wir einen Blick auf mögliche Aktienkurs-Katalysatoren. Vielleicht wäre ein wenig Hinzutun doch ratsam.

Berkshire Hathaway: Wow, 40 % Aktienkursperformance!

Warren Buffett ist in diesem Jahr bei Berkshire Hathaway weiterhin sehr ruhig gewesen. Das Orakel von Omaha hat keinen großen Kauf präsentiert. Aber: Trotzdem konnte die Aktie um ca. 40 % an Wert zulegen. Woran das trotz weitgehend fehlender Handlungen und inzwischen 149 Mrd. US-Dollar in Cash liegt, das ist für einige Investoren vielleicht ein Rätsel.

Ein Katalysator für den Aktienkurs sind natürlich die Aktienrückkäufe. Auch in den ersten neun Monaten dieses Börsenjahres 2021 hat das Orakel von Omaha am meisten Geld für eigene Anteilsscheine ausgegeben. Ein Kursplus von 40 % kann das alleine jedoch kaum rechtfertigen. Wobei es operativ eine Rückkehr zur Normalität mit Ergebnissen im Kerngeschäft gegeben hat. Aber auch im börsennotierten Portfolio lief es bedeutend runder.

Blicken wir auf die Top-Aktien von Berkshire Hathaway, so fallen hier ebenfalls Top-Performances auf. Apple beispielsweise kommt in diesem Jahr auf eine Performance von 45,1 %, Coca-Cola auf 20,8 % und die Bank of America schafft es sogar auf 60,8 %. Damit sind die drei größten börsennotierten Beteiligungen signifikant im Wert gestiegen. Mit einer weiteren Aktienkursperformance bei den Top-Holdings könnte auch das Jahr 2022 erfolgreich sein. Wobei teilweise, wie beim Kultkonzern aus Cupertino, die fundamentale Ausgangslage weiterhin alles andere als günstig ist.

Wichtig ist vielleicht, dass Warren Buffett etwas anderes mit seinem Cashberg anzufangen weiß, als das Geld in Aktienrückkäufe zu stecken. Die 149 Mrd. US-Dollar wären für mich ein signifikanter Katalysator. Allerdings ist es auch für mich unwahrscheinlich, dass der Starinvestor hinter Berkshire Hathaway bei den jetzigen Bewertungsniveaus den großen Sprung wagt.

2022 wird ein interessantes Jahr

Insofern ist das Jahr 2022 vermutlich ein interessantes Jahr für die Aktie von Berkshire Hathaway. Im Endeffekt ist die Ausgangslage alles andere als eindeutig. Apple als prägende börsennotierte Beteiligung ist ohne Zweifel inzwischen teuer. Aber vereinzelte Value-Titel könnten noch Potenzial besitzen. Insgesamt könnten die Beteiligungen auch bei Inflation solider performen. Warren Buffett achtet bei seiner Aktienauswahl schließlich auf starke Unternehmen. Wobei die 149 Mrd. US-Dollar in Cash natürlich eine größere Angriffsfläche für die Inflation bieten.

Aktienrückkäufe könnten eine kleinere Stütze sein. Oder eine größere, falls die Volatilität heftiger einsetzt. Ob das nächste Jahr 2022 anders wird als 2021 steht und fällt für mich jedoch mit der Verwendung der 149 Mrd. US-Dollar in Cash, .

