Wer Millionär werden will, sollte sich von diesem Fehler nicht von seinen Plänen abbringen lassen

Es ist eine unpopuläre Wahrheit: Kluge Investoren werden nicht über Nacht zu Millionären. Sie wissen, dass Investieren den Wohlstand schnell vergrößern kann, aber es kann ihn auch genauso schnell wieder mindern, wenn du einige grundlegende Prinzipien nicht befolgst.

Anfänger sind sich dieser Prinzipien nicht immer bewusst und das kann dazu führen, dass sie einige kostspielige Fehler machen. Nachfolgend schauen wir uns vor allem einen an, der dich auf einen Schlag arm machen kann: Dein ganzes Geld in eine einzige Aktie zu investieren.

In was investierst du dein Geld?

Wenn du mit einer einzelnen Aktie richtig rätst, kann das wie ein genialer Schachzug aussehen. Wenn du zum Beispiel vor einem Jahr 75.000 US-Dollar in AMC Entertainment Holdings investiert hättest und sie am 1. Juni 2021 verkauft hättest, hättest du über 1 Million US-Dollar gemacht. Die Investitionsgebühren würden den Gewinn ein wenig schmälern, aber niemand kann leugnen, dass das ein großartiger Gewinn ist.

Warum also versenken nicht mehr Leute ihre Ersparnisse in unterdrückte Aktien wie diese, in der Hoffnung, ein Vermögen zu machen? Wahrscheinlich wegen dem, was als nächstes kommen kann.

Wenn du deine AMC-Aktien behalten hättest, anstatt sie am 1. Juni zu verkaufen, hättest du zugesehen, wie ihr Wert in den nächsten zwei Monaten auf weniger als 725.000 US-Dollar gesunken wäre. Das ist immer noch eine große Summe, aber es ist viel weniger als das, was du gehabt hättest, wenn du sie früher verkauft hättest, und sie könnten in Zukunft noch tiefer fallen.

Dieses Phänomen ist nicht nur auf Meme-Aktien beschränkt. Auch die besten Aktien erleben ein Auf und Ab, besonders in Rezessionen. Das ist problematisch für Investoren, besonders für ältere Anleger, die versuchen, ihre Pensionsfonds zu schützen, von denen sie bald leben müssen.

Wie du ein Vermögen machen und gleichzeitig schützen kannst, was du hast

Diversifizierung kann dir helfen, dieses Problem zu vermeiden. Indem du dein Geld in mehrere Aktien investierst, minimierst du den Effekt, den eine einzelne Aktie auf dein Portfolio hat. Das bedeutet, dass eine einzige, schnell steigende Aktie dich nicht über Nacht zum Millionär macht. Wenn eine Aktie schlecht läuft, hast du hoffentlich eine andere, die gut läuft, um das zu kompensieren.

Bei der Diversifizierung geht es aber nicht nur darum, in mehr als eine Aktie zu investieren. Du musst dein Geld auch auf mehrere Branchen verteilen. Die COVID-19-Pandemie hat gezeigt, warum dies notwendig ist, als viele reisebezogene Unternehmen unter dem Lockdown litten. Wenn du etwas Geld in verschiedenen Branchen investierst, verhindert das, dass so etwas dein Portfolio verwüstet.

Du solltest auch einen Teil deines Geldes in sichereren Investitionen, wie Anleihen, halten, die nicht so stark schwanken wie Aktien. Das ist besonders wichtig, wenn du älter wirst und du versuchst, das zu schützen, was du hast. Aber du willst diesen Schritt nicht zu früh machen. Anleihen haben nicht das gleiche Ertragspotenzial wie Aktien, daher könnte ein zu schneller Ausstieg aus den Aktien dein Wachstum verlangsamen.

Eine gute Faustregel ist es, 110 % minus dein Alter in Aktien zu halten. Zum Beispiel würde ein 50-Jähriger etwa 60 % seiner Ersparnisse in Aktien und 40 % in Anleihen haben wollen. Im Laufe der Zeit schichtest du nach und nach mehr von deinen Ersparnissen aus Aktien in Anleihen um.

Das hört sich alles komplizierter an, als es tatsächlich ist. Du kannst deine Aktien schnell diversifizieren, indem du in einen einzelnen Indexfonds investierst. Das sind Bündel von Hunderten von Aktien, die du zusammen kaufst. Zum Beispiel enthalten S&P 500-Indexfonds die Aktien aller 500 Unternehmen, die im S&P 500-Index enthalten sind. Sie beinhalten Unternehmen aus mehreren verschiedenen Sektoren.

Wenn du den Großteil deiner Ersparnisse in einem dieser Fonds hältst, dann musst du ihn nur noch mit einigen Anleihen ausgleichen. Du kannst auch Anleihenfonds - Bündel von Anleihen - kaufen, wenn du willst, oder du könntest ein paar Anleihen einzeln kaufen. Der Kauf von einzelnen Aktien ist ebenfalls eine Option, aber nicht notwendig, um deinen Wohlstand erfolgreich zu diversifizieren.

Wenn du ein diversifiziertes Portfolio aufgebaut hast, ist es eine gute Idee, es mindestens einmal im Jahr zu überprüfen und bei Bedarf neu auszubalancieren. Manchmal machen bestimmte starke Aktien einen größeren Anteil deiner Investitionen aus, als du beabsichtigt hast, und das kann dich dem Risiko von Verlusten aussetzen. Wenn du auf dem Laufenden bleibst, kannst du hier rechtzeitig gegensteuern.

Der Artikel Wer Millionär werden will, sollte sich von diesem Fehler nicht von seinen Plänen abbringen lassen ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel stellt die Meinung des Autors dar, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines The Motley Fool Premium-Beratungsdienstes abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - selbst eine eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von Kailey Hagen auf Englisch verfasst und am 02.08.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können. The Motley Fool hat keine Position in einer der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images