Wer möchte nicht gerne 10-x Rendite? 2 Top-Wachstumsaktien zum Kaufen und Halten für das nächste Jahrzehnt

Eine langfristige Denkweise ist der Schlüssel zum Vermögensaufbau an der Börse.

MercadoLibre ist das größte Ökosystem für E-Commerce und digitalen Zahlungsverkehr in Lateinamerika, und das Kurs-Umsatz-Verhältnis des Unternehmens befindet sich auf einem Fünfjahrestief.

The Trade Desk hat kürzlich mehrere Partnerschaften geschlossen, die ihm helfen sollen, Marktanteile in der 500 Mrd. US-Dollar schweren digitalen Werbebranche zu gewinnen.

Wichtige Punkte

Trotz des jüngsten Ausverkaufs ist der Aktienmarkt eine hervorragende Möglichkeit, langfristig Vermögen aufzubauen. Immerhin hat der S&P 500 in den letzten 20 Jahren eine Gesamtrendite von 436 % erzielt, was einer jährlichen Rendite von etwa 8,7 % entspricht. In diesem Szenario wären 375 US-Dollar, die wöchentlich investiert werden, in zwei Jahrzehnten über 1 Million US-Dollar wert. Das bedeutet, dass du mit nichts anderem als einem Indexfonds und einer langfristigen Denkweise ein Millionen-Dollar-Portfolio aufbauen kannst.

Wenn du jedoch bereit bist, ein wenig zu recherchieren, kann dich ein handverlesenes Portfolio aus einzelnen Aktien noch reicher machen. MercadoLibre (WKN: A0MYNP, 6,80 %) und The Trade Desk (WKN: A2ARCV, 8,46 %) zum Beispiel sind in schnell wachsenden Branchen tätig und profitieren beide von einer starken Wettbewerbsposition. Aus diesem Grund denke ich, dass Aktionäre in den nächsten zehn Jahren das 10-Fache an Rendite erzielen können.

Hier erfährst du den Grund.

1. MercadoLibre

MercadoLibre betreibt das größte E-Commerce- und Fintech-Ökosystem in Lateinamerika. Sein Onlinemarktplatz verzeichnet mehr Seitenaufrufe und Besucher als jede andere konkurrierende Plattform, was den Netzwerkeffekt, der sein Geschäft beeinflusst, noch verstärkt. Händlerinnen und Händler gehen natürlich zum beliebtesten Marktplatz, um so viele Verbraucher wie möglich zu erreichen. Dadurch wird der Produktkatalog von MercadoLibre immer größer und umfangreicher, was wiederum mehr Kunden auf den Marktplatz bringt und den Kreislauf von vorne beginnen lässt.

Um seine Position zu stärken, bietet MercadoLibre verschiedene Mehrwertdienste an, darunter logistische Unterstützung, digitale Werbetools und Zugang zu Krediten. Aber keines dieser Produkte hat so viel Einfluss wie die Fintech-Plattform Mercado Pago. Mercado Pago ist sowohl auf dem Marktplatz als auch außerhalb enorm populär geworden, indem es den digitalen Zahlungsverkehr in einer Region demokratisiert hat, die durch eine geringe Verbreitung von Bankkonten und Debitkarten gekennzeichnet ist. Das gesamte Zahlungsvolumen stieg im Jahr 2021 um 55 % auf 77,4 Mrd. US-Dollar und die Zahl der Händler außerhalb der Plattform verdoppelte sich.

MercadoLibres Führungsposition und sein solides Produktportfolio haben sich in gigantischen Ergebnissen niedergeschlagen. Im vergangenen Jahr stieg der Umsatz um 78 % auf 7,1 Mrd. US-Dollar und das Unternehmen erzielte einen Gewinn von 1,69 US-Dollar pro verwässerter Aktie, während es 2020 noch einen Verlust von 0,07 US-Dollar pro verwässerter Aktie verzeichnete.

Laut Statista wird erwartet, dass die Umsätze im Onlinehandel in Lateinamerika bis 2024 jährlich um 18 % auf 138 Mrd. US-Dollar steigen werden. Im gleichen Zeitraum werden digitale Geldbörsen immer beliebter werden und bis 2024 31 % der Onlinezahlungen und 12 % der Zahlungen in Geschäften ausmachen, gegenüber 20 % bzw. 6 % im Jahr 2020.

In beiden Fällen sollte dieser Rückenwind für MercadoLibre von Vorteil sein. Als größtes E-Commerce- und Fintech-Ökosystem in der Region denke ich, dass dieses 45-Milliarden-Dollar-Geschäft in den nächsten zehn Jahren um das Zehnfache wachsen und bis 2032 eine Marktkapitalisierung von 450 Mrd. US-Dollar (oder mehr) erreichen könnte.

2. The Trade Desk

The Trade Desk ist auf digitale Werbung spezialisiert. Seine Plattform nutzt künstliche Intelligenz, um Marketer dabei zu unterstützen, Werbeeinblendungen programmatisch zu kaufen, das heißt, der Prozess wird durch Echtzeitgebote automatisiert. Während der traditionelle Medieneinkauf im Voraus erfolgte (durch manuelle Verhandlungen), ermöglicht die programmatische Technologie den Kunden, datengestützte Entscheidungen zu treffen, unmittelbar bevor die Anzeige geschaltet wird. So können Marketer gezielte Kampagnen über digitale Kanäle wie Computer, Mobilgeräte und vernetzte Fernsehgeräte (CTV) starten, messen und optimieren.

Besonders hervorzuheben ist, dass The Trade Desk die größte unabhängige Plattform für Werbeeinkäufer ist, was zwei wichtige Aspekte beinhaltet. Erstens bedeutet „unabhängig“, dass The Trade Desk nicht an Inhalte gebunden ist und somit keinen Anreiz hat, Werbekunden auf eine bestimmte Website oder mobile App zu drängen. Dadurch unterscheidet sich das Unternehmen von Konkurrenten wie Alphabet und Meta Platforms.

Außerdem verfügt The Trade Desk über eine beachtliche Größe - seine Plattform bietet jede Sekunde 13 Millionen Werbemöglichkeiten - was bedeutet, dass es viele Daten über den Geschmack und die Vorlieben der Verbraucherinnen und Verbraucher erfasst, wodurch seine KI-Modelle Inhalte im Laufe der Zeit besser ausrichten können.

Diese Verkaufsargumente haben dazu beigetragen, dass die Kundenbindung bei The Trade Desk in den letzten acht Jahren bei über 95 % lag, was zu einem starken finanziellen Wachstum geführt hat. Im Jahr 2021 stieg der Umsatz um 43 % auf 1,2 Mrd. US-Dollar und der Nicht-GAAP-Gewinn um 32 % auf 0,91 US-Dollar pro verwässerter Aktie. Noch besser: Ich glaube, dass dieses Unternehmen gerade erst anfängt.

Im Jahr 2021 hat The Trade Desk mehrere bedeutende Partnerschaften geschlossen. Dazu gehören Walmart im Bereich Shopper Marketing, Samsung und Comcast’s Peacock im Bereich CTV und Xiaomi (der zweitgrößte Smartphone-Hersteller der Welt) im Bereich Mobile. Diese Schritte erweitern den Zugang zu Werbeinventar und machen die Plattform für Marketer noch wertvoller.

Laut eMarketer werden sich die weltweiten Ausgaben für digitale Werbung im Jahr 2021 auf 492 Mrd. US-Dollar belaufen, aber The Trade Desk hat nur 6,2 Mrd. US-Dollar (weniger als 2 %) davon eingenommen, was bedeutet, dass es noch viel Potenzial für Wachstum gibt. Aus diesem Grund denke ich, dass dieses 27,5-Mrd.-Dollar-Geschäft in zehn Jahren 275 Mrd. US-Dollar wert sein könnte.

Der Artikel Wer möchte nicht gerne 10-x Rendite? 2 Top-Wachstumsaktien zum Kaufen und Halten für das nächste Jahrzehnt ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Randi Zuckerberg, ehemalige Direktorin für Marktentwicklung und Sprecherin von Facebook und Schwester des CEO von Meta Platforms, Mark Zuckerberg, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool.

Dieser Artikel wurde von Trevor Jennewine auf Englisch verfasst und am 17.03.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Trevor Jennewine besitzt MercadoLibre und The Trade Desk. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Alphabet (A-Aktien), MercadoLibre, Meta Platforms, Inc. und The Trade Desk. The Motley Fool empfiehlt Alphabet (C-Aktien).

