Werbekonzern WPP plant Anhebung der Dividende

Der britische Werbekonzern WPP plc (ISIN: JE00B8KF9B49) hat die Absicht, die Dividende jährlich anzuheben, wie am Donnerstag im Rahmen eines virtuellen Investorentages als mittelfristiges Ziel mitgeteilt wurde. Die Ausschüttungsquote soll bei rund 40 Prozent des Ertrags je Aktie liegen.

Aufgrund des Verkaufs der Anteile an der Marktforschungsfirma Kantar sei im Jahr 2021 die Wiederaufnahme des Aktienrückkaufprogramms geplant, wie weiter berichtet wurde. Im März 2020 gab WPP aufgrund der Covid-19 Pandemie eine Aussetzung des Aktienrückkaufprogramms sowie die Streichung der Schlussdividende bekannt. Im November wurde dann wieder eine Zwischendividende in Höhe von 10 Pence (ca. 11,1 Eurocent) an die Aktionäre ausgeschüttet.

Zum weltweit größten Werbekonzern WPP gehören die Marken Ogilvy & Mather, Scholz & Friends sowie Young & Rubicam. WPP beschäftigt rund 107.000 Mitarbeiter und ist in 112 Ländern vertreten. WPP hält über 50 Prozent der Anteile am ebenfalls börsennotierten Bad Homburger Konzern Syzygy.

Redaktion MyDividends.de