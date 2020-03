Werbekonzern WPP setzt Aktienrückkauf aus und streicht die Schlussdividende

Der britische Werbekonzern WPP plc (ISIN: JE00B8KF9B49) gab am Dienstag eine Aussetzung des Aktienrückkaufprogramms über 950 Mio. Pfund bekannt. Seit Dezember 2019 wurden Aktien im Volumen von 330 Mio. Pfund zurückgekauft.

Darüber hinaus wird der Konzern die geplante Schlussdividende in Höhe von 37,3 Pence für das Geschäftsjahr 2019 streichen. Die beiden Maßnahmen sollen zu einer Liquiditätseinsparung in Höhe von 1,1 Mrd. Pfund führen.

WPP zahlt seine Dividende in Form einer Zwischen- und einer Schlussdividende aus. Im November wurde eine Zwischendividende von 22,70 Pence an die Aktionäre ausgeschüttet. Ursprünglich war eine Gesamtdividende in Höhe von 60 Pence je Aktie geplant.

WPP zieht aufgrund der starken Unsicherheiten über die weitere Entwicklung seinen Ausblick für das Jahr 2020 zurück.

Zum weltweit größten Werbekonzern WPP gehören die Marken Ogilvy & Mather, Scholz & Friends sowie Young & Rubicam. WPP beschäftigt über 130.000 Mitarbeiter und ist in 112 Ländern vertreten. WPP hält über 50 Prozent der Anteile am ebenfalls börsennotierten Bad Homburger Konzern Syzygy.

Redaktion MyDividends.de