Wertpapieraufseher fordern Regeln gegen "Greenwashing"

London (Reuters) - Die Wertpapieraufseher in Frankreich und den Niederlanden fordern angesichts der wachsenden Bedeutung nachhaltiger Investments schärfere EU-Regeln.

Diese seien notwendig, um unzutreffende Behauptungen zu verhindern, dass Investitionen nachhaltig und klimafreundlich seien, erklärten die beiden Behörden am Dienstag. Kritiker von Nachhaltigkeitsratings fürchten, dass fehlende Regeln diesem sogenannten "Greenwashing" Tür und Tor öffnen.

Mehrere Anbieter haben sich auf Nachhaltigkeitsratings spezialisiert, die Unternehmen anhand von Kriterien für Umweltschutz, Sozialstandards und guter Unternehmensführung (ESG) bewerten. Immer mehr Anleger stützen sich auf diese Ratings, um Gelder in nachhaltige Investmentprodukte zu stecken. Doch die Nachhaltigkeitsratings seien weitgehend unreguliert, beklagten die französische Wertpapieraufsicht AMF und ihr niederländisches Pendant AFM in einer gemeinsamen Mitteilung. Ein Regelwerk sollte die Fehlallokation von Investitionen und Greenwashing verhindern sowie Investoren schützen. Zudem solle die europäische Wertpapieraufsicht Esma der zuständige Regulierer für die Anbieter von Nachhaltigkeitsratings werden, forderten die beiden Behörden.

Die EU drängt im Kampf gegen den Klimawandel auf mehr "grüne" Investments. Auch bei Großinvestoren und Privatanlegern gewinnen diese Anlagen immer mehr an Bedeutung, so dass an dem Thema ESG in der Investmentbranche keiner mehr vorbeikommt.