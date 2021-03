West-Renten bleiben trotz Corona-Krise stabil - Im Osten Mini-Erhöhung

Berlin (Reuters) - Trotz der Corona-Krise bleiben die Renten in Westdeutschland stabil und steigen im Osten minimal um 0,72 Prozent.

Die Rentengarantie habe Rentenkürzungen verhindert, teilte das Bundesarbeitsministerium am Donnerstag mit. Denn aufgrund der maßgeblichen Lohnentwicklung hätte es in den alten Ländern wegen der Rezession 2020 rechnerisch eigentlich eine Rentenkürzung zum 1. Juli 2021 geben müssen. Zeitverzögert wirke sich die Virus-Krise nun auch auf die Rentenanpassung aus, die sich an den Löhnen orientiere, sagte Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD). "Die gesetzlich verankerte Rentengarantie schützt aber die Rentnerinnen und Rentner auch in schwierigen Zeiten vor Rentenkürzungen." Somit bleibe der aktuelle Rentenwert im Westen bei 34,19 Euro.

In Ostdeutschland hingegen schreitet die Rentenangleichung voran. Der aktuelle Rentenwert steigt laut Ministerium - entsprechend der gesetzlich vorgegebenen Angleichungsstufe - um 0,72 Prozent auf 97,9 Prozent des Westniveaus und beträgt damit 33,47 Euro.