Western Union expandiert mit Cebuana Lhuillier auf den Philippinen

Mehr als 2.500 Standorte des größten Mikrofinanzdienstleisters der Philippinen Cebuana Lhuillier wird Geldtransferservices von Western Union anbieten

Western Union (NYSE:WU), ein führendes Unternehmen im grenzüberschreitenden, währungsübergreifenden Geld- und Zahlungsverkehr, und Cebuana Lhuillier, der größte und seit langem etablierte Mikrofinanzdienstleister auf den Philippinen, haben sich zusammengeschlossen, um es Kunden auf den Philippinen zu ermöglichen, Western Union Geldtransfers zu senden und zu empfangen.

Durch die bedeutende Zusammenarbeit mit Cebuana Lhuillier werden 2.500 weitere Standorte zu dem globalen Netzwerk von Western Union hinzugefügt, wodurch Kunden besseren Zugang zu dem Land erhalten, das weltweit am viert meisten Überweisungen empfängt. Geldtransferkunden, die auf das landesweite Filialnetzwerk von Cebuana Lhuillier zugreifen, haben die Möglichkeit Geld über das globale Netzwerk von Western Union, das in mehr als 200 Ländern und Gebieten verfügbar ist, zu senden oder zu empfangen. Das Serviceangebot soll in den kommenden Wochen ausgerollt werden.

„Western Union und Cebuana Lhuillier verstehen, wie wichtig die Konnektivität und der Aufbau von Beziehungen ist, während sie den Kunden immer in den Mittelpunkt stellen. Diese strategische Zusammenarbeit und der Zusammenschluss der Fähigkeiten der beiden führenden Unternehmen zeigt, welche Kraft gemeinsame Ressourcen bei der Erfüllung der Kundenbedürfnisse haben“, sagte Jean Claude Farah, President, Global Network, bei Western Union.

Farah fügte außerdem hinzu: „In einer Zeit, in der Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Komfort alles bedeuten, erweitern wir die Anzahl der Berührungspunkte, an denen Kunden auf unsere Services zugreifen und mithilfe derer sie sich mit ihren Lieben in der ganzen Welt verbinden können. Wir heißen Cebuana Lhuillier in der Western Union Familie willkommen und freuen uns darauf, zusammenzuarbeiten, um gemeinsam mehr Kunden zu erreichen.“

Nachdem sie den Filipinos seit Jahrzehnten wichtige Finanzservices anbieten, haben sich die zwei Unternehmen zusammengeschlossen, um grenzüberschreitende Geldtransferservices für Kunden auf den Philippinen auszubauen. Diese Zusammenarbeit stärkt die Strategie von Western Union, seine Plattform und sein Leistungsportfolio zu nutzen, um andere Unternehmen zu unterstützen, die ihre globale Reichweite ausweiten und auf eine starke Partnerschaft vertrauen möchten. Die Zusammenarbeit zwischen den zwei Unternehmen bringt auch die Vision von Cebuana Lhuillier voran, Filipinos durch Finanzdienstleistungen zu befähigen.

„Die Partnerschaft mit Western Union ist ein wichtiger Schritt, den Millionen Filipinos weltweit Zugang zu Finanzdienstleistungen zu bieten und ein zukunftsfähiges Netzwerk mit Standorten in fast allen Teilen der Welt aufzubauen“, erklärte Jean Henri Lhuillier, President und CEO bei Cebuana Lhuillier.

„Wir freuen uns wirklich sehr, mit Western Union zusammenzuarbeiten, da seine Unternehmenswerte perfekt zu unserem Kerngeschäft passen, das darin besteht, den unterversorgten Filipinos finanzielle Inklusion zu ermöglichen. Durch die Vergrößerung unserer Reichweite wird dieses Ziel noch leichter erreichbar,“ fügte Lhuillier hinzu.

Cebuana Lhuillier ist ein zentraler Anbieter von Mikrofinanzdienstleistungen, die das Unternehmen über 30 Millionen Kunden an mehr als 2.500 Standorten und mit 20.000 inländischen Partner und an 1,7 Millionen physischen und virtuellen Berührungspunkten zur Verfügung stellt. Das Unternehmen fungiert außerdem als Bargeldausgabestelle für die Cebuana Lhuillier Rural Bank und hat seit der Einführung des revolutionären Produkts Cebuana Lhuillier Micro Savings 4 Millionen Filipinos mit einem Bankkonto ausgestattet, die zuvor über keines verfügten.

Western Union bedient seine Kunden durch sein schnell wachsendes digitales Netzwerk über das Internet und die App und durch das größte Vertriebsstandortsportfolio weltweit. Außerdem deckt das globale Auszahlungsnetzwerk Milliarden an Bankkonten und Digital Wallets ab, wodurch Familien und Freunde ganz einfach Geld auf die Philippinen senden können. Auf den Philippinen haben Kunden bald die Möglichkeit, Geld über Cebuana Lhuillier zu senden und zu empfangen und können die Standortsuche nutzen, um ihren nächstgelegenen Standort zu finden.

Über Western Union

Die Western Union Company (NYSE:WU) ist ein weltweit führender Anbieter von grenzüberschreitenden, währungsübergreifenden Geldbewegungen und Zahlungen. Unsere Omnichannel-Plattform verbindet die digitale und die physische Welt und ermöglicht es Verbrauchern und Unternehmen, schnell, einfach und zuverlässig Geld zu senden und zu empfangen und Zahlungen zu tätigen. Zum 31. März 2020 umfasste unser Netzwerk über 550.000 Standorte von Vertriebspartnern an Einzelhandelsstandorten, die unsere Markendienstleistungen in mehr als 200 Ländern und Gebieten anbieten und in der Lage sind, Geld an Milliarden von Konten zu senden. Darüber hinaus steht westernunion.com, unser am schnellsten wachsender Kanal im Jahr 2019, in über 70 Ländern und zusätzlichen Gebieten zur Verfügung, um Geld in der ganzen Welt zu bewegen. Mit unserer globalen Reichweite bewegt Western Union Geld zum Vorteil aller, verbindet Familie, Freunde und Unternehmen, um finanzielle Inklusion zu ermöglichen und das Wirtschaftswachstum zu unterstützen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.westernunion.com.

Über Cebuana Lhuillier

P.J. Lhuillier (PJLI), ist die Muttergesellschaft von Cebuana Lhuillier, dem größten Mikrofinanzdienstleister auf den Philippinen, der Verpfändungen, Überweisungen, Mikroversicherungen, Rechnungszahlung, E-Loading, B2B-Servicelösungen und Mikrosparen sowie weitere Bankdienstleistungen durch die Cebuana Lhuillier Rural Bank anbietet. Seit mehr als 30 Jahren bietet Cebuana Lhuillier mehr als 30 Millionen Kunden an über 2.500 landesweiten Standorten schnelle, leichte, sichere und bequeme Mikrofinanzprodukte und -dienstleistungen an. Das Unternehmen hat seine Dienstleistungen durch die eCebuana App, ein Produkt der Cebuana Lhuillier Rural Bank, auch auf den digitalen Bereich ausgeweitet. Außerdem ist es Host für andere Finanzplattformen wie Cebuana From Home, ProtectNow.com und die Cebuana Lhuillier Jewelry Website.

Cebuana Lhuillier hat sich dem Zweck verpflichtet, der Mehrzahl der Filipinos finanzielle Inklusion zu bieten und ist durch zahlreiche Produktinnovationen und hervorragenden Kundenservice führend in seiner Branche. Seine Verpflichtung zu exzellentem Service hat ihm sowohl national als auch im Ausland zahlreiche Auszeichnungen eingebracht.

