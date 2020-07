Western Union schüttet eine unveränderte Dividende aus

Der amerikanische Finanzdienstleister Western Union Company (ISIN: US9598021098, NYSE: WU) wird am 30. September 2020 eine Quartalsdividende von 0,225 US-Dollar an die Investoren ausbezahlen. Record date ist der 16. September 2020. Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,90 US-Dollar ausgeschüttet.

Beim derzeitigen Aktienkurs von 22,13 US-Dollar (Stand: 15. Juli 2020) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 4,07 Prozent. Im Februar 2020 wurde die vierteljährliche Dividende um 13 Prozent auf den aktuellen Betrag angehoben.

Das Unternehmen erzielte im ersten Quartal des Fiskaljahres 2020 einen Nettoumsatz von 1,19 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,34 Mrd. US-Dollar), wie am 5. Mai 2020 berichtet wurde. Der Ertrag lag bei 176,7 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 173,1 Mio. US-Dollar). Einen Ausblick auf das Gesamtjahr 2020 gab der Konzern aufgrund der Unsicherheiten wegen der COVID-19 Pandemie nicht.

Western Union ist 1851 in Rochester gegründet worden. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter von weltweitem Geldtransfer. Die Kunden können dabei zwischen mehr als 550.000 Vertriebsstandorten in über 200 Ländern wählen. Häufig nutzen ausländische Arbeitnehmer den Service, um Geld an Angehörige in ihren Herkunftsländern zu schicken.

Seit Jahresanfang 2020 liegt die Aktie an der Wall Street mit 17,36 Prozent im Minus und hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 9,1 Mrd. US-Dollar (Stand: 15. Juli 2020).

Redaktion MyDividends.de