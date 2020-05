Western Union und die Western Union Foundation weiten finanzielle Unterstützung für die globale COVID-19-Hilfe aus

Die gemeinsame Zusage von 800.000 USD unterstützt die inländische Hungerhilfe und globale Gesundheitssysteme für gefährdete Bevölkerungsgruppen, darunter Flüchtlinge und Migranten.

Die Western Union Foundation hat die Bereitstellung von zusätzlichen 300.000 USD für den weltweiten Kampf gegen COVID-19 bekannt gegeben, so dass die von Western Union und der Western Union Foundation zugesagten Mittel zusammen 800.000 USD betragen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte.

Die Vergabeprioritäten der Western Union Foundation wurden aktualisiert und umfassen nun auch die Stärkung der Gesundheitssysteme rund um den Globus, die einige der gefährdesten Bevölkerungsgruppen der Welt, darunter Flüchtlinge und Migranten, versorgen. Darüber hinaus wird die Stiftung weiterhin lokale und globale gemeinnützige Organisationen unterstützen, die Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen wie Hungerhilfe, medizinische Ausbildung, Schulung, Versorgung und Ausrüstung für das medizinische Personal an vorderster Front bieten.

Zu den wichtigsten globalen Nichtregierungsorganisationen, die von den Spenden profitieren, gehören die UN-Stiftung COVID-19 Solidarity Response Fund, Give2Asia, das International Medical Corps und, in den USA, der Chicago Community COVID-19 Response Fund.

Im Februar kündigten Western Union und die Western Union Foundation eine 1-Million-Dollar globale Matching-Herausforderung an, mit der Verpflichtung, die Aktion mit bis zu 500.000 Dollar im Kampf gegen COVID-19 zu unterstützen und dadurch Privatspenden, Unternehmens-, Mitarbeiter- und Vertriebspartnerspenden in diesem Kampf noch weiter voranzubringen. Die Frist für die globale Matching-Herausforderung wurde bis zum 15. Mai verlängert.



Öffentliche Spendenaufrufe können über die Western Union Foundation Donation Platform getätigt werden.



In den USA können Spenden über die Western Union Mobile App bis zum 15. Mai getätigt werden.



Unternehmenspenden können per E-Mail über wufoundation@wu.com koordiniert werden.



„Gemeinsam mit Western Union Vertriebspartnern, Kunden und Mitarbeitern daran zu arbeiten , dass ihre Spenden noch mehr bewirken, zeigt wie kraftvoll die Zusammenarbeit bei der Unterstützung von vertriebenen und benachteiligten Gemeinschaften rund um den Globus während der COVID-19-Pandemie sein kann“, sagte Elizabeth Roscoe, Global Head, Corporate Brand and Purpose, und Executive Director, Western Union Foundation. „Wir sind tief geehrt und unendlich dankbar für das Engagement aller Mitarbeiter an vorderster Front, die weiterhin jeden Tag erscheinen, um in diesen beispiellosen Zeiten wesentliche Dienste zu leisten. Sie sind die Helden unserer Zeit.“

Die Western Union Foundation konzentriert sich auf die Unterstützung benachteiligter und vertriebener Gemeinschaften, einschließlich Migranten und Flüchtlinge. Diese gefährdeten Bevölkerungsgruppen haben mit geringerer Wahrscheinlichkeit Zugang zu Informationen, medizinischer Hilfe und Vorräten, die zur Bekämpfung dieses Virus benötigt werden. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir mit Partnern zusammenarbeiten, die diese Menschen unterstützen, damit das Coronavirus sowohl eingedämmt als auch behandelt werden kann und um auf akute Bedürfnisse der Gemeinschaft wie die durch COVID-19 verursachte Ernährungsunsicherheit reagieren zu können.

Western Union und die Western Union Foundation investieren 800.000 USD – zuzüglich der Erlöse, die von Vertriebspartnern, Kunden und Mitarbeitern während der globalen Matching-Herausforderung erzielt wurden – in gemeinnützige Organisationen auf der ganzen Welt, die auf Probleme im Zusammenhang mit COVID-19 reagieren. Im Folgenden werden einige Höhepunkte der jüngsten Kampagne vorgestellt:



Tony’s Charitable Foundation: Der wohltätige Ableger von Tony’s Fresh Market, einem Vertriebspartner von Western Union in Chicago, spendete 50.000 USD an den Global Matching Challenge Fund. Die Spende wurde von der Western Union Foundation verdoppelt, so dass insgesamt 100.000 Dollar für den Chicago Community COVID-19 Response Fund bereitgestellt wurden, der lebenswichtige Dienste wie Notfallverpflegung und medizinische Versorgung anbietet.



Give2Asia : Die Western Union Foundation verpflichtete sich, während des Coronavirus-Ausbruchs im gesamten asiatisch-pazifischen Raum lokale Hilfsmaßnahmen zu finanzieren, um wichtige medizinische Hilfsgüter zu liefern, darunter Hunderttausende von Masken zum Schutz des medizinischen Personals und der gefährdeten Bevölkerung, Zehntausende von Litern Desinfektionsmittel für Krankenhäuser und Mahlzeiten für medizinisches Personal und Patienten.



International Medical Corps : Die Western Union Foundation verpflichtete sich zur Finanzierung von COVID-19-Schulungen für Beschäftigte des Gesundheitswesens auf den Philippinen zur Infektionsprävention und -kontrolle sowie zur Vorbereitung auf einen sprunghaften Anstieg von Fällen. Zudem dient der Betrag zur Finanzierung von persönlicher Schutzausrüstung, einschließlich Handschuhen, Schutzbrillen, Kitteln und Hunderttausenden von Masken, die dem Gesundheitsministerium von Manila zur Verfügung gestellt werden, damit Beschäftigte des Gesundheitswesens an vorderster Front sicher sind und zum Aufbau von Zelten für Vorsorgeuntersuchungen und Triage in einem Krankenhaus in Manila.



UN Foundation COVID-19 Solidarity Response Fund: Eine Zusage in Höhe von 100.000 Dollar zur Unterstützung der Arbeit der Weltgesundheitsorganisation, um die Ausbreitung des Virus zu verfolgen und zu verstehen, um sicherzustellen, dass die Patienten die erforderliche Versorgung erhalten und dass die Mitarbeiter an vorderster Front die notwendigen Lieferungen und Informationen erhalten, und um die Erforschung und Entwicklung eines Impfstoffs und von Behandlungsmethoden für alle, die sie benötigen, zu beschleunigen.



