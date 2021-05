Westliche Staaten - Syriens Präsidentenwahl wird weder frei noch fair

London (Reuters) - Vor der Präsidentenwahl am Mittwoch in Syrien haben fünf westliche Staaten - darunter Deutschland - die Abstimmung kritisiert.

Man wolle deutlich machen, dass das Votum weder frei noch fair sein werde, hieß es in einer am Dienstagabend veröffentlichten, gemeinsamen Erklärung von Außenminister Heiko Maas sowie seinen Kollegen aus den USA, Frankreich, Italien und Großbritannien. Darin wird die syrische Opposition unterstützt, die die Wahl als illegitim verurteilt habe. Amtsinhaber Baschar al-Assad ist seit 2000 an der Macht, seine Familie seit fünf Jahrzehnten. Die Abstimmung über eine weitere siebenjährige Amtszeit für den 55-Jährigen findet nach einen Bürgerkrieg statt, bei dem Hunderttausende Menschen ums Leben gekommen sind.