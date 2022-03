WESTWING - Die Fallhöhe ist weiterhin enorm

Westwing Group SE - WKN: A2N4H0 - ISIN: DE000A2N4H07 - Kurs: 14,550 € (XETRA)

Die Westwing-Aktie ist ein sehr trendstarker Wert, Mai 2021 jedoch nicht mehr im Sinne der Anleger. Die Bären haben das Ruder fest in der Hand und lassen nicht locker. Mit dem Erreichen neuer Jahrestiefs am Support bei 14,10 - 14,50 EUR im gestrigen Handel und einem bullischen Reversal keimte so etwas wie leichte Hoffnung auf eine Erholung auf. Doch heute machen die Verkäufer direkt weiter und drücken das Papier in Richtung der Jahrestiefs. Die Kursmuster sind im intakten Abwärtstrend weiterhin als labil und schwach zu bewerten.

Neues Verkaufssignal bei Ausbruch nach unten

Die Aktie ist weiterhin anfällig für eine Trendfortsetzung gen Süden. Kommt es zum Rückfall unter 14,10 EUR per Tagesschlusskurs, drohen weiteren Abgaben bis zur Trendkanalunterkante bei rund 11,70 und später zum offenen Gap vom 17.07.2020 bei 9,45 - 10,20 EUR. Dieses wäre das mittelfristige Idealziel.

Auf der Oberseite müsste der Abwärtstrendkanal nach oben hin verlassen werden sowie der knapp darüber gelegene Kreuzwiderstand bei 18,44 - 18,80 EUR überwunden werden. Erst dann entstehen kleine Kaufsignale für eine Erholung bis 21,30 - 21,60 und ggf. 27 EUR.

Fazit: Außer eventuell für kurze, antizyklische Aktionen bleibt die Aktie bis auf Weiteres uninteressant und anfällig für weiter fallende Notierungen. Ohne solide Trendwendemuster und die Rückeroberung wichtiger Hürden heißt es bei Westwing weiterhin: Finger weg.

Westwing Group AG

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)