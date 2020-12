WESTWING - Ende Gelände nach 800% Kursgewinn?

Westwing Group AG - WKN: A2N4H0 - ISIN: DE000A2N4H07 - Kurs: 31,900 € (XETRA)

Westwing ist ein Onlinehändler für Möbel und Wohnaccessoires. Das Unternehmen erlebte in diesem Jahr durch Corona einen operativen Boom. Fiel 2019 noch stark defizitär aus, rechnen Analysten damit, dass Westwing 2020 einen Gewinn je Aktie von 1,00 EUR ausweisen wird. Das Unternehmen passt also hervorragend in die vielzierten Auflistungen der "Corona-Gewinner". Allerdings könnte der Hype 2021 schon wieder vorbei sein. Experten rechnen zwar mit einem weitere Umsatzanstieg auf gut 470 Mio. EUR. Die Profitabilität dürfte aber wieder deutlich sinken. Sollte dieses Szenario eintreten, wird es die Aktie 2021 sehr schwer haben.

Aus charttechnischer Sicht ist bislang noch alles im Lot. Seit Erreichen eines weiteren Allzeithochs bei 33,96 EUR konsolidiert der seit Kurzem im SDAX notierte Wert auf hohem Niveau seitwärts. Eine steile Aufwärtstrendlinie wurde zuletzt, wenn auch nur mit Ach und Krach, bestätigt. Bricht die Aktie über das Hoch bei 33,96 EUR aus, könnte sie die Rally zunächst fortsetzen. Je nachdem, wie schnell sie eine potenzielle Pullbacklinie erreicht, wäre Luft in Richtung 40,00 EUR vorhanden. Ein Stopp bietet sich knapp unter dem Tief bei 30,07 EUR an, allerdings erst, wenn das Ausbruchssignal vorliegt.

Fällt die Aktie zuvor unter diese Marke, bieten das Tief bei 27,80 EUR und etwas darüber der EMA50 Halt. Unterhalb dieser Supports trübt sich das kurzfristige Chartbild ein und Abgaben in Richtung des Novembertiefs bei 22,95 EUR werden wahrscheinlich.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mio. EUR 267,00 427,70 470,40 Ergebnis je Aktie in EUR -1,14 1,00 0,01 KGV - 32 3.190 Dividende je Aktie in EUR 0,00 0,00 0,00 Dividendenrendite 0,00 % 0,00 % 0,00 % *e = erwartet

