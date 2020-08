Wettet Warren Buffett jetzt etwa insgeheim gegen Amerika?

Noch in diesem Jahr auf der Hauptversammlung von Berkshire Hathaway ist Warren Buffett mit einer Aussage aufgefallen: Wette niemals gegen Amerika. Insbesondere mit Indexfonds auf den breiten Markt könnten Investoren langfristig vom Erfolg der starken Volkswirtschaft profitieren. Aussagen, die für echte Buffett-Fans nicht neu gewesen sind.

Jetzt kam ein US-amerikanischer Redakteur allerdings zu einem bemerkenswerten Fazit: Demnach würde Buffett womöglich selbst primär gegen die USA wetten. Zumindest seine aktuellen Maßnahmen ließen darauf schließen.

Lass uns im Folgenden daher einmal diese Argumentation betrachten und schauen, was hier letztlich dran sein könnte aus einem Foolishen Blickwinkel heraus.

Wettet Warren Buffett insgeheim gegen Amerika?

Das aktuelle Quartals- und Portfolio-Update von Berkshire Hathaway hat demnach offenbar Tür und Tor für solche Spekulationen geöffnet. Demnach habe das Orakel von Omaha offensichtlich Beteiligungen an US-amerikanischen Bankaktien abgestoßen und dafür mit Barrick Gold Gold gekauft. Zwei Handlungen, die hier in einen Zusammenhang gebracht werden und diese These stützen sollen.

Die US-Bankaktien seien demnach der Stützpfeiler der US-amerikanischen Wirtschaft. Gold hingegen eine Sicherung, von der Warren Buffett selbst eigentlich stets gesagt habe, dass sie unnütz und nicht produktiv sei. Wenn Marsianer unseren Gold-Kult betrachten würden, so Buffett sinngemäß weiter, würden sie sich am Kopf kratzen und nicht verstehen, was wir an dem Edelmetall fänden. Aussagen, die womöglich die Bedeutung dieser Investition im Kontext von Gold weiterhin unterstützen.

Diese zugegebenermaßen sehr selektive Betrachtung rechtfertige in den Augen so mancher Kommentatoren jetzt eben die These, dass Buffett gegen die USA wettet. Aber mal im Ernst: Ist das haltbar?

Warren Buffett hält seinen Einsatz hoch

Ich glaube, man sollte die aktuellen Schritte möglicherweise nicht überbewerten, sondern eher das große Ganze sehen. Dazu gehört beispielsweise auch, dass Buffett lediglich knapp über 550 Mio. US-Dollar in Aktien von Barrick Gold hält. Das in Anbetracht eines Aktienportfoliowertes von ca. 250 Mrd. US-Dollar für einen Indikator für eine Wette gegen die US-Wirtschaft zu halten, das halte ich für etwas übertrieben. Selbst dann, wenn wir zu diesen 550 Mio. US-Dollar noch die Verkäufe der Bankaktien hinzunehmen. Die jedoch ebenfalls durch das Zukaufen von Aktien an der Bank of America relativiert werden.

Aber bleiben wir beim großen Ganzen: Warren Buffett hält weiterhin über 100 Mrd. US-Dollar in Apple-Aktien und für weitere rund 28 Mrd. US-Dollar Anteile an der Bank of America. Sowie größere und milliardenschwere Beteiligungen an Coca-Cola und weiteren US-amerikanischen Unternehmen. Hätte Warren Buffett hier in größerem Stil den Rotstift angesetzt, würde ich sagen: Ja, das Orakel von Omaha hat seine Einstellung verändert. Dafür besitzt Buffett aber noch mächtig Skin in the Game.

Auch die 146 Mrd. US-Dollar Cash per Ende des zweiten Quartals können nicht als Wette gegen Amerika verstanden werden. Sondern nur als Hinweis darauf, dass Buffett in schwierigeren Zeiten an der Seitenlinie geblieben ist. Mit dem Hauptteil der Vermögenswerte von Berkshire Hathaway ist Buffett jedoch weiterhin pro USA ausgerichtet.

Bewerte ein Quartal nicht über!

Das, was viele Kommentatoren daher jetzt machen, ist in meinen Augen etwas gänzlich Falsches: Sie schauen auf aktuelle Bewegungen und messen ihnen viel Raum bei. Beispielsweise die 565 Mio. US-Dollar, die in Barrick Gold investiert worden sind. Oder andere, kleinere Käufe und Verkäufe innerhalb des Quartals.

Für Foolishe Investoren gilt jedoch, das große Ganze zu sehen. Und das zeigt: Nein, Warren Buffett setzt nicht gegen Amerika. Er wartet vermutlich auf seine Gelegenheit und seine Chance, mit einem höheren Einsatz mal wieder pro Amerika wetten zu können.

The post Wettet Warren Buffett jetzt etwa insgeheim gegen Amerika? appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Berkshire Hathaway. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Apple und Berkshire Hathaway (B-Aktien) und empfiehlt die folgenden Optionen: Short September 2020 $200 Call auf Berkshire Hathaway (B-Aktien), Short January 2021 $200 Put auf Berkshire Hathaway (B-Aktien) und Long January 2021 $200 Call auf Berkshire Hathaway (B-Aktien).

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: The Motley Fool