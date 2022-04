WeWork: Gut zwei Jahre nach dem Drama gibt es wieder optimistische Analysteneinschätzungen – lohnt sich jetzt ein Einstieg?

Die Geschichte des US-amerikanischen Unternehmens WeWork, das sich auf Büroflächen und Co-Working Spaces konzentriert, hatte 2019 an der Börse für Furore gesorgt. Das Unternehmen um seinen exzentrischen Ex-CEO Adam Neumann war zeitweise ein heiß erwarteter IPO-Kandidat, da das Geschäftsmodell zukunftsweisend schien. Anfang 2019 wurde das Unternehmen mit 47 Milliarden Dollar bewertet - nach nur 5 Milliarden im Jahr 2014.

Zu dem Börsengang ist es 2019 nicht gekommen, da es mit der Vorlage des Börsenprospekts zu einer Krise gekommen ist - unter anderem wurden der kritisierte große Einfluss von Neumann, die enormen Schulden des Unternehmens, die Frage ob schwarze Zahlen je realistisch sein würden und Vorwürfe der Bilanzkosmetik zum Stolperstein für das Unternehmen. Für den Großaktionär Softbank geriet die Beteiligung zum Desaster.

Ende Oktober 2021 hat WeWork es dann doch noch an die Börse geschafft - mittels der Fusion mit einem SPAC-Unternehmen. Einem Börsenmantel, der speziell für diese Aufgabe gegründet wurde. Derzeit ist das Unternehmen jedoch nur noch mit knapp 9 Milliarden Dollar bewertet, also etwa einem Fünftel seines Höchstwerts. Die Corona-Pandemie hat das Geschäftsmodell zusätzlich erschwert, da Homeoffice und der geringere Bedarf an Büroräumen entgegen dem Angebot des Unternehmens auf den Markt wirken.

70 Prozent Kurspotenzial?

Keine Krise hält jedoch ewig und mittlerweile gibt es auch wieder positive Analystenstimmen zu dem Unternehmen. Laut dem Analysten Alexander Goldfarb von dem US-Investmentunternehmen Piper Sandler könnte WeWork in den nächsten zwei Jahren zu Profitabilität gelangen. Aus seiner Sicht wirken sich der Fokus des Unternehmens auf die Korrektur seiner Bilanz, sowie die wachsende Popularität von flexibler Arbeitszeit positiv auf das Geschäft des Unternehmens aus. „Während die bewegte Vergangenheit von WeWork bekannt ist, wird weniger geschätzt, dass WeWork auf dem Weg ist, bis Ende 2023/Anfang 2024 Rentabilität zu erreichen, was sich beschleunigen könnte, da sein Geschäftsmodell für flexible Arbeitsplätze in die Welt nach COVID passt“, schrieb Goldfarb.

Angaben des Unternehmens, dass die Schreibtischnutzungsraten in den angebotenen Büroräumen bei 63 Prozent lägen, stützen diese Argumentation - in den Tiefstständen der Pandemie hätte die Rate lediglich 45 Prozent betragen. „Es gibt keine Bilanzposten vor 2025, was bedeutet, dass der gesamte Fokus von WeWork ausschließlich auf steigenden Einnahmen und weiterer Kostensenkung liegt“, schrieb Goldfarb. „Wir glauben, dass Sandeep (aktueller CEO und Nachfolger von Neumann) liefern kann.“ Mit einem Overweight-Rating und einem Kursziel von 10 Dollar sieht der Analyst damit knapp 70 Prozent Kurspotenzial für die WeWork-Papiere.

WeWork eine Chance?

Das Fiasko rund um den ursprünglich geplanten Börsengang hat die Bewertung des Unternehmens auf einen Bruchteil seiner Höchstbewertung gedrückt und zu einer umfassenden Veränderung der Führungsebene und der Unternehmensstrategie geführt. Die anschließende Corona-Pandemie hat ihr übriges getan. Der Börsengang im Oktober 2021 hat die Gesamtmarktkorrektur und die Einpreisung der Zinswende ebenfalls unglücklich genau getimed. Damit dürften nun wirklich sämtliche Schrecken und Risiken in der Aktie eingepreist und weiteres Abwärtspotenzial zumindest unwahrscheinlich sein.

Bleibt die Frage, ob die Prognose von Piper Sandler eintrifft und das Unternehmen bald profitabel wird. Zwar hat die Beliebtheit von Homeoffice-Arbeit in der Pandemie deutlich zugenommen und wird nicht wieder ganz verschwinden - angesichts der weitestgehenden Rückkehr zum normalen Leben dürfte die größte Dynamik hier jedoch bereits stattgefunden haben und abflachen. Büroräume werden auch in Zukunft nicht komplett unnötig werden. WeWork punktet hier mit der angebotenen Flexibilität. Interessierte Anleger können den derzeitigen Kurs zum Einstieg nutzen.

Von Alexander Mayer

Titelfoto: photobyphm/shutterstock.com