Weyerhaeuser hält die Dividende stabil

Das amerikanische Unternehmen Weyerhaeuser Company (ISIN: US9621661043, NYSE: WY) wird am 17. September 2021 eine im Vergleich zum Vorquartal konstante Quartalsdividende von 17 US-Cents je Aktie auszahlen. Record date ist der 3. September 2021.

Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,68 US-Dollar ausbezahlt. Das entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 34,82 US-Dollar (Stand: 13. August 2021) einer aktuellen Dividendenrendite von 1,95 Prozent. Im Frühjahr 2020 wurde die vierteljährliche Dividendenzahlung (34 Cents) ausgesetzt und im Herbst 2020 (17 Cents) wieder aufgenommen.

Weyerhaeuser ist ein Forstprodukte- und Papierhersteller sowie weltweit einer der größten privaten Besitzer von Waldflächen. Der Konzernsitz ist in Federal Way im US-Bundesstaat Washington. Die Firma agiert als Real Estate Investment Trust (REIT). Im Februar 2016 erfolgte die Fusion mit Plum Creek Timber Company. Das Unternehmen beschäftigt rund 9.400 Mitarbeiter. Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2021 erzielte Weyerhaeuser einen Umsatz von 3,14 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,63 Mrd. US-Dollar), wie am 30. Juli berichtet wurde. Der Ertrag lag bei 1,03 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 72 Mio. US-Dollar).

Die Aktie liegt auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street seit Jahresbeginn 2021 mit 3,85 Prozent im Plus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 26,11 Mrd. US-Dollar (Stand: 13. August 2021).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de