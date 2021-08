WGSN kündigt die Einführung einer neuen Vertikale für Consumer Tech an

WGSN, die globale Kapazität für Verbraucher- und Designtrends, hat die Einführung ihres neuen Bereichs Consumer Tech bekannt gegeben. Angesichts der ständig wachsenden Präsenz von Technologie im Leben der Verbraucher unterstützt WGSN Consumer Tech ihre Kunden bei der Entwicklung sinnvoller und innovativer Produkte und Erlebnisse, bei denen der Verbraucher im Mittelpunkt steht.

Der Bereich wird von der im Silicon Valley ansässigen Managerin Lisa Yong geleitet, die über 20 Jahre Erfahrung im Bereich Design in Asien, Europa und den USA verfügt. In der Tech-Branche hat Lisa Yong mit Philips, Motorola und Y Studios zusammengearbeitet. Sarah Housley, ehemalige Senior Strategist bei WGSN Lifestyle & Interiors, wird die Rolle des Head of Consumer Tech übernehmen. Sarah Housley verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Trendprognose, die sich auf Produktdesign, Materialinnovation und Technologie erstreckt.

Lisa Yong kommentierte die Einführung mit den Worten: „Die Beziehung der Verbraucher zu Technologie verändert sich. In den vergangenen 18 Monaten haben wir eine dramatische Beschleunigung des Technologieeinsatzes erlebt. Und dies hat sich darauf ausgewirkt, wie wir in dieser neuen Realität leben, arbeiten und spielen. Da Technologie zunehmend alle Aspekte unseres Lebens durchdringt, ist es für Unternehmen von entscheidender Bedeutung, die neuen Verhaltensweisen und Erwartungen von Technologiekonsumenten zu verstehen und die richtigen Produkte zu entwickeln, die die Verbraucher in den nächsten Jahren wollen und benötigen. WGSN Consumer Tech arbeitet branchenübergreifend daran, Veränderungen aufzuzeigen, die heute umgesetzt und morgen genutzt werden können.“

Carla Buzasi, Präsidentin und CEO von WGSN, erläuterte: „Wir sind stolz darauf, WGSN Consumer Tech einzuführen. Dieser Schritt ist eine direkte Antwort auf die Anfragen von WGSN-Kunden und die Auseinandersetzung mit Tech-Prognosen im Rahmen unserer bestehenden Abonnentendienste und Beratungsprojekte. Auf der Grundlage unserer Erfahrung in der Branche hat WGSN mit führenden Consumer-Tech-Marken zusammengearbeitet, um das neue Produkt zu gestalten und eine maßgeschneiderte Lösung für kritische Bereiche für Tech-Unternehmen zu schaffen.“

„WGSN Consumer Tech bietet auf einer einzigen Plattform spezialisierte Einblicke in sich entwickelnde Consumer-Tech-Trends, angefangen von minutenaktuellen Bewegungen bis hin zu 10-Jahres-Prognosen. Mit einem Team von über 250 Mitarbeitern weltweit bietet WGSN globale Trendeinblicke und von Experten ausgearbeitete Daten. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, heute Produkte und Dienstleistungen für die Welt von morgen zu entwickeln.“

