Whatsapp und Instagram in mehreren Ländern gestört

MENLO PARK (dpa-AFX) - Der Messenger-Dienst Whatsapp und der Bilderdienst Instagram sind am Freitag in mehreren Ländern ausgefallen. Beim Portal allestoerungen.de schnellten am frühen Abend die Fehlermeldungen von Nutzern für beide Dienste aus dem Facebook-Konzern in die Höhe. Facebook selbst war von den Störungen offenbar nicht betroffen, weder die Facebook-Website noch die Facebook-App. Auch beim Störungsportal Downdetector liefen am Freitagabend zahlreiche Störungsmeldungen ein. Ein Firmensprecher konnte noch keine Stellungnahme abgeben./chd/DP/nas