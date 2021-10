Whirlpool hält die Dividende konstant

Der amerikanische Hersteller von Haushaltsgeräten, Whirlpool Corp. (ISIN: US9633201069, NYSE: WHR), wird eine konstante vierteljährliche Dividende von 1,40 US-Dollar ausschütten, wie am Montag berichtet wurde. Die Auszahlung erfolgt am 15. Dezember 2021 (Record date: 19. November 2021).

Der Konzern aus Benton Harbor im US-Bundesstaat Michigan zahlt somit auf das gesamte Jahr gerechnet 5,60 US-Dollar an die Investoren. Beim aktuellen Börsenkurs von 206,63 US-Dollar (Stand: 18. Oktober 2021) liegt die derzeitige Dividendenrendite bei 2,71 Prozent. Im April 2021 wurde die Dividende um 12 Prozent auf den aktuellen Betrag erhöht.

Whirlpool ist 1911 in Michigan gegründet worden. Zur Produktpalette zählen unter anderem Waschmaschinen, Küchengeräte wie Kühlschränke, Mikrowellen und auch Klimageräte. Zum Markenportfolio gehören auch KitchenAid, Privileg und Bauknecht. Der Konzern beschäftigt heute 78.000 Mitarbeiter. Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2021 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 5,32 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 4,04 Mrd. US-Dollar), wie am 21. Juli mitgeteilt wurde. Im Gesamtjahr 2020 lag der Umsatz bei 19,46 Mrd. US-Dollar nach 20,42 Mrd. US-Dollar im Jahr zuvor. Die Zahlen zum dritten Quartal werden am 21. Oktober präsentiert.

Seit Jahresbeginn 2021 liegt die Aktie auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 14,48 Prozent im Plus und die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 12,96 Mrd. US-Dollar (Stand: 18. Oktober 2021).

Redaktion MyDividends.de