Whitestone REIT kündigt monatliche Dividende an

Whitestone REIT (ISIN: US9660842041, NYSE: WSR) zahlt eine monatliche Dividende in Höhe von 0,035833 US-Dollar je Aktie an die Investoren aus. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet kommen somit 0,43 US-Dollar zur Auszahlung. Beim derzeitigen Börsenkurs von 9,52 US-Dollar liegt die aktuelle Dividendenrendite damit bei 4,52 Prozent (Stand: 26. März 2021).

Die Auszahlung erfolgt am 14. April 2021 (Record date: 5. April 2021). Whitestone ist ein Real Estate Investment Trust (REIT), der 1998 gegründet wurde. Das Unternehmen besitzt und betreibt Gewerbeimmobilien in den US-Bundesstaaten Texas, Arizona and Illinois. Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2020 erzielte der Konzern einen Umsatz von 29,83 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 30,10 Mio. US-Dollar), bei einem Nettogewinn von 3,17 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 16,14 Mio. US-Dollar), wie am 24. Februar berichtet wurde.

Seit Jahresanfang 2021 liegt die Aktie an der Wall Street mit 19,45 Prozent im Plus und die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei 404,4 Mio. US-Dollar (Stand: 26. März 2021).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de