WHO - Corona-Auffrischimpfungen "kein Luxus"

Kopenhagen (Reuters) - Auffrischimpfungen gegen Covid-19 sind nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation WHO kein "Luxus".

"Eine dritte Impfdosis ist keine Luxus-Auffrischung, die man jemandem wegnimmt, der noch auf seine erste Impfung wartet. Es ist im Grunde eine Möglichkeit, die am meisten gefährdeten Personen zu schützen", sagte WHO-Europadirektor Hans Kluge am Montag. Damit nimmt die Organisation etwas Abstand von ihrer bisher ablehnenden Haltung zu Auffrisch-Impfungen ("Booster"). Bislang hatte die WHO keinen Grund dafür gesehen und gefordert, dass zunächst Menschen in ärmeren Ländern geimpft werden sollten. Eine dritte Dosis für schon vollständig Geimpfte würde das Gefälle bei der Verfügbarkeit von Impfstoffen zwischen reichen und einkommensschwachen Ländern weiter vergrößern.

Kluge wies aber auch darauf hin, dass man mit Auffrischungen vorsichtig sein müsse, da es dafür noch nicht genügend Daten gebe. "Aber immer mehr Studien zeigen, dass eine dritte Dosis gefährdete Menschen schützt, und dies wird von immer mehr Ländern in unserer Region getan." Mit Ausnahme des Impfstoffs von Johnson & Johnson, bei dem eine Dosis ausreicht, werden von allen anderen gängigen Covid-Vakzinen zwei Dosen verimpft. BioNTech und Pfizer hatten in der vergangenen Woche erklärt, dass eine Auffrischimpfung ihres Impfstoffs für einen mehr als dreifachen Anstieg der Antikörper sorgt und sie in den USA die Zulassung für eine dritte Dosis beantragen wollen.