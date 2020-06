WHO - Coronavirus-Pandemie weitet sich immer schneller aus

Genf (Reuters) - Die Coronavirus-Pandemie weitet sich der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zufolge immer schneller aus.

Am Donnerstag seien 150.000 neue Fälle registriert worden, ein Rekord, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus per Videoschalte am Freitag aus Genf. Fast die Hälfte davon seien in Nord- und Südamerika aufgetreten. Auch aus Südasien und dem Nahen Osten würden hohe Zahlen von Neuinfektionen gemeldet. "Die Welt ist in eine neue und gefährliche Phase eingetreten. Das Virus verbreitet sich immer noch schnell, ist immer noch tödlich und die meisten Menschen sind immer noch anfällig." Nach einer Zählung der Nachrichtenagentur Reuters sind mehr als 8,5 Millionen Infektionen und knapp 454.000 Todesfälle bekannt.