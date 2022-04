WHO-Geber erzielen vorläufige Einigung über Beitragsreform

Genf (Reuters) - Die Mitglieder der Weltgesundheitsorganisation WHO haben sich auf eine schrittweise Erhöhung ihrer Pflichtbeiträge ab 2024 geeinigt.

"Ein großer Dank geht an unsere Mitgliedstaaten, die sich an diesen kritischen Diskussionen beteiligt haben. Dies ist ein entscheidender Moment", schrieb WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus am Donnerstag auf Twitter. "Eine starke WHO gibt uns allen mehr Sicherheit." Der Kompromiss sieht vor, die obligatorischen Beiträge auf 50 Prozent des Grundbudgets bis 2028-2029 oder möglicherweise 2030-2031 zu erhöhen. Die Vereinbarung liegt in Form einer Empfehlung vor und muss noch von den Regierungen auf der Weltgesundheitsversammlung im kommenden Monat formell genehmigt werden.

Die Reform des Finanzierungsmodells der 74 Jahre alten WHO ist eine der Prioritäten von Tedros, der die Organisation umgestalten will, um auf das Risiko weiterer Pandemien besser zu reagieren zu können. Derzeit ist die WHO in hohem Maße auf freiwillige Beiträge von Regierungen und privaten Gebern angewiesen, die oft für bestimmte Programme vorgesehen sind, was ihr nicht genügend Flexibilität lässt.