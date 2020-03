WHO - USA könnten neues Corona-Epizentrum werden

Genf (Reuters) - Die USA könnten nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation WHO das neue Epizentrum der Coronavirus-Pandemie werden.

Die Vereinigten Staaten hätten das Potenzial dazu, da die Fallzahlen dort sehr rasch anstiegen, sagte WHO-Sprecherin Margaret Harris am Dienstag vor Journalisten. 85 Prozent der Neuinfektionen, die in den vergangenen 24 Stunden gemeldet worden seien, entfielen auf die USA und Europa. Zur Lage in Italien, wo bislang am meisten Corona-Tote gezählt wurden, äußerte sie sich vorsichtig optimistisch. Es gäbe einen Hoffnungsschimmer, nachdem weniger Neuerkrankungen und Toten-Zahlen gemeldet worden seien.