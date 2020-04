Wichtige Chart-Marken und überdurchschnittliche Vola nutzen - Zertifikate Aktuell vom 09.04.2020

In der Karwoche ist der DAX ® wieder über die 10.000 Punkte-Marke geklettert. Auf welche Marken kommt es an? Wie kann man die immer noch überdurchschnittlich hohe Volatilität sinnvoll nutzen?Die Marktteilnehmer bleiben nach wie vor nervös und angespannt. Zu groß ist die Sorge vor einer Bärenmarkt- Rallye oder gar einer zweiten Verkaufswelle. Das zeigt sich unter anderem an einer überdurchschnittlich hohen Volatilität. Immerhin ist sie nicht mehr rekordverdächtig hoch. Wie kann man diese Marktsituation sinnvoll nutzen? Antje Erhard von Der Aktionär TV hat bei Matthias Hüppe von HSBC nachgefragt.►Weitere Infos: http://grp.hsbc/60541Lj5M►Lesen Sie bitte die Werbehinweise unter http://grp.hsbc/60551Lj53#vola #chartmarken #volatilität