Wie Dahua Technology die Wasserwirtschaft unterstützt

Flussstauungen, Wasserverschmutzung, Überfischung und Sandabbau schädigen bereits seit einiger Zeit den Lebensraum der Wasserorganismen im Jangtse-Fluss. Der Rückgang der Artenvielfalt im Ökosystem des Jangtse ist eine unmittelbare Bedrohung für die Fischereiproduktion und eine längerfristige Gefahr für die Gesundheit der umliegenden Regionen.

Um die Umwelt des Jangtse-Beckens zu schützen, wurde im Hauptabschnitt des Jangtse-Flusses sowie in große Seen und wichtigen Nebenflüsse erst in diesem Jahr ein zehnjähriges umfassendes Fischereiverbot erlassen, ein Projekt, das von Dahua Technology mit seinen digitalen Intelligenzsystemen unterstützt wird.

Automatische Überwachungstools, wie z. B. intelligente Warnungen beim Eindringen von Schiffen, verbessern die Effizienz der manuellen Inspektionen erheblich und steigern die rasche Reaktivität bei illegalen Aktivitäten im Hafenbecken. Dahua-Systeme überwachen die Aktivitäten innerhalb von Sperrgebieten, in anderen Fischereiregionen, an Anlegestellen und in Großmärkten für aquatische Produkte. Die Kombination dieser digitalen Intelligenz mit der Durchsetzung vor Ort ermöglicht eine ausreichende Beweisführung und Nachverfolgung sowie Reaktionen in Echtzeit, die zusammen zu einem sorgfältigeren Management dieser kritischen Gewässer beitragen.

Dahua Technology nutzt ein dreidimensionales „Luft, Land und Wasser“-Wahrnehmungssystem und setzt KI-Bilderkennungssysteme ein, um relevante Ereignisse in Echtzeit zu erfassen. Unsere Technologie kann automatische Warnungen vor abnormalen Aktivitäten, Abschreckung vor illegalen Ereignissen und zeitbasierte retrospektive Beweissammlung ermöglichen. Die Technologie baut auf jahrelanger Erfahrung von Dahua beim Betrieb von Ökosystem-Schutzsystemen entlang großer Flüsse auf und nutzt Video-IoT, künstliche Intelligenz und Datenfusion, um die Verwaltung von Wasserflächen in Bewässerungssystemen in ganz China zu unterstützen, die sich über mehr als 10.000 Kilometer erstrecken.

Aufbau von Dahuas Agenda für Nachhaltigkeit und Umweltschutz

Dahua Technology ist ein weltweit führender Anbieter von videogestützten intelligenten IoT-Lösungen und -Dienstleistungen. Unsere Ingenieure und Produktdesigner nehmen den Bereich „Lösungen“ in dieser Beschreibung ernst. Ein wichtiger Teil ihrer Mission besteht darin, Bereiche zu identifizieren, in denen unsere Technologie einzigartige Beiträge zur Lösung von Problemen im Interesse der Gesellschaft leisten kann. In den letzten Jahren hat Dahua Technology Systeme entwickelt und eingesetzt, die in der Lage sind, Nachhaltigkeitsziele voranzutreiben und damit an einer der wichtigsten Aufgaben der Menschheit unseres Jahrhunderts mitzuwirken. Wir haben wichtige Schritte im Kampf gegen das Artensterben, gegen Waldbrände und für den Schutz und die Erhaltung der Wasserressourcen unternommen.

