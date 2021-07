Wie der Aktienmarkt aus 10K US-Dollar 500K US-Dollar machen kann

In den Aktienmarkt zu investieren, kann deinen Ersparnissen helfen, schnell zu wachsen.

Die Wahl der richtigen Investitionen ist entscheidend für den Aufbau von Vermögen.

Indem du konsequent investierst und deinem Geld Zeit gibst zu wachsen, kannst du Hunderttausende von Dollar ansparen.

Wichtige Punkte

Der Aktienmarkt kann einem Angst machen, besonders wenn er volatil ist. Es mag verlockend sein, dein Geld auf einem Sparkonto zu bunkern, aber das macht es für dein Geld schwieriger, zu wachsen.

Trotz der Volatilität ist die Investition in den Aktienmarkt eine der einfachsten und effektivsten Möglichkeiten, deine Ersparnisse zu vermehren. Egal, ob du dich auf den Ruhestand vorbereitest oder einfach nur versuchst, langfristigen Wohlstand zu generieren, Investieren kann dir helfen, deine Ziele zu erreichen - und es ist einfacher, als du vielleicht denkst.

Selbst wenn du es dir nicht leisten kannst, viel zu investieren, kannst du deine Ersparnisse an der Börse vermehren. Wenn du jetzt investierst, könntest du mit der Zeit aus 10.000 US-Dollar 500.000 US-Dollar machen.

Wo solltest du investieren?

Zuerst ist es wichtig, dass du die richtigen Investitionen auswählst. Einige sind risikoreicher als andere, und wenn du an den falschen Stellen investierst, könntest du mehr verlieren, als du gewinnst.

Wenn du neu an der Börse bist oder einfach nur eine Investition suchst, bei der du dich nicht anstrengen musst, dann ist ein S&P 500 ETF vielleicht die beste Option für dich.

Ein S&P 500 ETF ist ein Fonds, der die gleichen Aktien enthält wie der S&P 500-Index selbst. Das bedeutet, dass er Aktien von 500 der größten und erfolgreichsten Unternehmen in den USA enthält. Mit einem S&P 500 ETF investierst du sofort in Hunderte von Aktien auf einmal, was dir das Rätselraten bei der Aktienempfehlung abnimmt.

Einer der größten Vorteile dieser Art von Investition ist, dass sie sich mit größerer Wahrscheinlichkeit von Marktabstürzen erholt. Der S&P 500 selbst hat unzählige Marktabschwünge erlebt, aber jeden einzelnen davon überlebt und dabei immer noch positive langfristige Renditen erzielt.

^SPX Daten von YCharts

Wenn du in einen S&P 500 ETF investierst, werden deine Investitionen kurzfristig immer noch Volatilität erfahren. Es ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass sie sich irgendwann wieder erholen werden.

Wie viel kannst du mit dieser Investition verdienen?

Obwohl S&P 500 ETFs ein relativ sicheres Investment sind, haben sie es in sich. Wenn du konsequent investierst und deinem Geld Zeit gibst zu wachsen, kannst du mehr verdienen, als du vielleicht denkst.

Seit seiner Gründung hat der S&P 500 eine durchschnittliche Rendite von etwa 10 % pro Jahr erzielt. Das bedeutet, dass er zwar selten im Jahresvergleich eine Rendite von 10 % erzielt, aber die Hochs und Tiefs belaufen sich im Durchschnitt auf etwa 10 % pro Jahr auf lange Sicht.

Sagen wir, du hast jetzt 10.000 US-Dollar übrig und deine Investitionen erzielen eine durchschnittliche jährliche Rendite von 10 %. Wenn du weiterhin 175 US-Dollar pro Monat zusätzlich zu deinen anfänglichen 10.000 US-Dollar investieren würdest, hättest du nach 30 Jahren ungefähr 520.000 US-Dollar.

Es braucht Zeit, um Hunderttausende von Dollar an Ersparnissen anzusparen, aber bedenke, dass diese Art von Investition sehr wenig Arbeit erfordert. Je mehr du deine Investitionen in Ruhe lässt, desto schneller wird dein Geld wachsen.

Unabhängig davon, wie erfahren du bist oder wie viel du dir leisten kannst zu investieren, ist es möglich, am Aktienmarkt Geld zu verdienen. Wenn du deine Investitionen weise auswählst und deinem Geld so viel Zeit wie möglich gibst, um zu wachsen, kannst du ein Portfolio aufbauen, das Hunderttausende von Dollar oder mehr wert ist.

Der Artikel Wie der Aktienmarkt aus 10K US-Dollar 500K US-Dollar machen kann ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel wurde von Katie Brockman auf Englisch verfasst und am 10.07.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images