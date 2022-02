Wie Disney+ im letzten Quartal die Erwartungen übertroffen hat

Disney hat im ersten Quartal 11,8 Millionen neue Disney+ Abonnenten gewonnen und damit die Erwartungen übertroffen.

Das Wachstum kam aus allen Regionen: Inland, Ausland und Disney+ Hotstar.

Die Anleger können sich auf eine anhaltende Stärke einstellen, allerdings mit einigen kleinen Unterschieden.

Wichtige Punkte

Walt Disney beendete sein erstes Quartal mit fast 130 Millionen Abonnenten und gewann in diesem Zeitraum 11,8 Millionen neue Abonnenten hinzu. Analysten hatten erwartet, dass Disney das Quartal im Durchschnitt mit 125,4 Millionen Abonnenten abschließen würde. Das Abonnentenwachstum ist eine deutliche Trendwende im Vergleich zu den 2,1 Millionen Abonnenten, die im vierten Quartal hinzukamen, und zu den 8,3 Millionen Abonnenten, die Netflix im gleichen Zeitraum hinzugewann.

Zum ersten Mal hat Disney seine Ergebnisse auch nach Regionen aufgeschlüsselt, um den Anlegern einen detaillierteren Einblick in die weltweite Entwicklung des Unternehmens zu geben. Hier erfährst du, was Anleger wissen müssen.

Disney+ Hotstar kehrt zum Wachstum zurück

Der Rückgang der Abonnenten von Disney+ Hotstar hat das Wachstum von Disney im vierten Quartal stark beeinträchtigt. Die Kricket-Saison der Indian Premier League wurde für den größten Teil des Quartals unterbrochen und erst Ende September wieder aufgenommen. In Verbindung mit einem neuen Gesetz, das Abonnenten verpflichtet, ihre Abonnements aktiv zu verlängern, entschieden sich viele Cricket-Fans dafür, ihre Abonnements nicht sofort zu verlängern.

Der Streaming-Dienst verlor im vierten Quartal etwa 1,9 Millionen Abonnenten. Im ersten Quartal stieg die Zahl jedoch wieder an, und zwar um 2,6 Millionen.

Das Wachstum von Disney+ Hotstar ist ein wichtiger Gradmesser für Disney. Das Unternehmen geht davon aus, dass der Streamingdienst im Jahr 2024 30 % bis 40 % seiner weltweiten Abonnenten ausmachen wird, für die es eine Prognose von 230 Millionen bis 260 Millionen Gesamtabonnenten gibt. Am Ende des ersten Quartals machte er mit insgesamt 45,9 Millionen Abonnenten 35 % der Abonnenten aus.

Hulu gewinnt gebündelte Abonnenten hinzu

Disney gewann 4,1 Millionen Abonnenten in den USA und Kanada hinzu und erreichte damit insgesamt 42,9 Millionen. Etwa 2 Millionen dieser Abonnenten kamen durch das neue Paketabonnement mit Hulu + Live TV.

Die gute Nachricht ist, dass das Paket (und die damit verbundene Preiserhöhung) anscheinend dazu beiträgt, die Zahl der Abonnenten von Disney+ und Hulu + Live TV zu erhöhen. Am Ende des Quartals zählte das Unternehmen 300.000 mehr Live-TV-Abonnenten als drei Monate zuvor, nachdem es ein Jahr lang auf der Stelle getreten war.

Die Anleger sollten nach dem einmaligen Anstieg mit einem langsameren Wachstum rechnen, aber da man weniger als 60 % der Abonnenten in den USA und Kanada von Netflix hat, könnte noch viel Wachstum möglich sein.

Asien und Europa tragen bei

Insgesamt 5,1 Millionen neue Abonnenten wurden in den internationalen Märkten ohne Disney+ Hotstar gewonnen. Christine McCarthy, CFO, führte bei der Telefonkonferenz zum ersten Quartal einen Großteil des Wachstums auf Europa und Asien zurück, wo das Unternehmen im Laufe des Quartals in mehreren neuen Märkten startete.

Eine der beeindruckendsten Kennzahlen in Disneys neuen Angaben ist, dass die internationalen Abonnenten (ohne Disney+ Hotstar) einen durchschnittlichen Umsatz pro Abonnent erzielen, der etwa 90 % der inländischen Abonnenten entspricht. Im Vergleich dazu liegt der internationale ARPU von Netflix im Durchschnitt bei 70 % bis 75 % des ARPU im Inland.

Das höhere ARPU-Verhältnis in den internationalen Märkten spiegelt die Entscheidung wider, Star in vielen Märkten einzubeziehen. Aber das scheint sich auszuzahlen, denn das Abonnentenwachstum in Asien und Europa ist stark.

Eine Region, die nicht so schnell wächst, ist Lateinamerika. Disney hat den Start seines Star-Dienstes in der Region verzögert und ist stark auf Partnerschaften angewiesen, um dort zu wachsen. Mit dem Start von Star+ dürfte der Dienst an Zugkraft gewinnen, denn die Sportinhalte des Dienstes sind ein wichtiger Grund, warum sich die Menschen in der Region anmelden. Zum Vergleich: Netflix hat 40 Millionen Abonnenten in Lateinamerika, was eine große Chance für Streaming-Dienste darstellt.

Die Zukunft

Disney plant, seine Ausgaben für Inhalte zu erhöhen und auch mehr internationale Inhalte anzubieten, während das Unternehmen in noch mehr Märkte expandiert. Das sollte es dem Unternehmen ermöglichen, bis 2022 weiter zu wachsen und sein Ziel von 230 bis 260 Millionen Abonnenten zu erreichen. Ein großer Teil dieses Wachstums wird aus den internationalen Märkten kommen, aber der Umsatz pro Abonnent bleibt in diesen Märkten relativ hoch. Dennoch haben alle Regionen Wachstumspotenzial, und die Ergebnisse des letzten Quartals sollten Disney-Anlegern Vertrauen in die langfristigen Aussichten geben.

Der Artikel Wie Disney+ im letzten Quartal die Erwartungen übertroffen hat ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Premium-Beratungsdienstes von The Motley Fool abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar unsere eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von Adam Levy auf Englisch verfasst und am 15.02.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Netflix und Walt Disney. The Motley Fool empfiehlt die folgenden Optionen: Long Januar 2024 $145 Calls auf Walt Disney und Short Januar 2024 $155 Calls auf Walt Disney.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: The Motley Fool