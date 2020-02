Wie groß fällt der Bundesbank-Scheck in diesem Jahr aus?

FRANKFURT (dpa-AFX) - Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) dürfte sich auch dieses Jahr wieder über einen Bundesbank-Gewinn freuen. Wie hoch die Überweisung aus Frankfurt für das Geschäftsjahr 2019 genau ausfällt, darüber informiert die Deutsche Bundesbank am Freitag (11.00 Uhr). Im Jahr 2018 hatte die Notenbank ihren Überschuss auf 2,5 Milliarden Euro gesteigert, davon flossen wie schon im Vorjahr 100 Millionen in die Rücklage für Pensionsverpflichtungen. Die verbleibenden 2,4 Milliarden gingen an den Bund. Ein Jahr zuvor waren es 1,9 Milliarden Euro.

Das Finanzministerium plant seit Jahren traditionell einen Bundesbankgewinn in Höhe von 2,5 Milliarden Euro in den Bundeshaushalt ein - so auch wieder für 2020. Was darüber hinausgeht, fließt in der Regel in den Schuldenabbau./mar/DP/fba