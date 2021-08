Wie hoch könnte die maximale Dividende der Novo Nordisk-Aktie sein?

Die Dividende von Novo Nordisk ist mit den 23 Jahren an konsequenten Erhöhungen schon etwas Besonderes. Wobei sie im Moment auch besonders niedrig ist. Seitdem die Aktie über 90 Euro notiert, beläuft sich die Ausschüttungsrendite auf lediglich ca. 1,4 %. Ohne Zweifel ein geringer Wert, selbst für einen Fast-Dividendenaristokraten.

Mir stellt sich beim Anblick von Novo Nordisk und der eher geringen Dividendenrendite eine spannende Frage: Wie hoch könnte die maximale Dividende des dänischen Pharma- und Diabetes-Spezialisten sein? Eine wirklich interessante Frage, der wir heute etwas näher auf den Grund gehen wollen.

Novo Nordisk & die maximale Dividende: Rechnen wir

Novo Nordisk jedenfalls ist als Fast-Dividendenaristokrat sehr bedacht darauf, die eigene Dividende stets moderat zu halten. Das heißt, es gibt grundsätzlich noch ein gewisses Potenzial im Vergleich zu den zuletzt ausgeschütteten 9,10 Dänischen Kronen. Der Gewinn je Aktie des dänischen Konzerns belief sich im Geschäftsjahr 2020 schließlich auf 18,01 Dänische Kronen.

Würde das Management von Novo Nordisk diesen Wert auszahlen, so läge die Dividendenrendite natürlich deutlich höher. Gemessen an einem aktuellen Aktienkurs von 669,4 Dänischen Kronen (18.08.2021, maßgeblich für alle aktuellen Kurse und fundamentalen Kennzahlen) beliefe sich der Wert gemessen an einer solch hypothetischen Dividende auf 2,69 %. Trotzdem: Wenn wir bedenken, dass das Management dafür den gesamten 2020er-Gewinn je Aktie verwenden müsste, so wäre der Wert doch wirklich niedrig.

Wir können jedoch auch noch einen anderen Wert berücksichtigen. Novo Nordisk kam im ersten Halbjahr dieses Geschäftsjahres 2021 schließlich auf ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 10,71 Dänische Kronen. Wenn wir diesen Wert auf das Gesamtjahr hochrechnen, so erhielten wir 21,42 Dänische Kronen. Mit Blick auf den aktuellen Aktienkurs ergäbe sich damit eine Dividendenrendite von 3,19 %. Wobei ein solches Ergebnis je Aktie noch eines ist: Nämlich hypothetisch.

Konsequentes Wachstum

Ohne Zweifel zeigt dieser Überblick, dass die Aktie von Novo Nordisk derzeit teuer ist. Selbst wenn die gesamte Dividende ausgeschüttet würde, so beliefe sich die Dividendenrendite auf einen Wert zwischen ca. 2,7 und 3,2 %. Je nachdem, welches Ergebnis je Aktie man in den Fokus rückt.

Allerdings gibt es bei der Aktie von Novo Nordisk Wachstum, und das dürfte der einzige Grund sein, warum die Investoren überhaupt bereit sind, einen solchen Preis zu bezahlen. Bis zur Mitte dieses Jahrzehnts möchte das Management die Umsätze jedenfalls im höheren einstelligen bis gerade so zweistelligen Prozentbereich steigern. Das Ergebnis je Aktie könnte davon ebenfalls aufgrund von Aktienrückkäufen sogar überproportional profitieren.

Trotzdem: Mit Blick auf die derzeitigen 1,4 % Dividendenrendite und selbst mit einem zweistelligen Dividendenwachstum sollten Einkommensinvestoren nicht mit allzu viel Dividende in den nächsten Jahren rechnen. Zumal der Fast-Dividendenaristokrat die Ausschüttungssumme je Aktie weiterhin bedächtig erhöhen dürfte.

Der Artikel Wie hoch könnte die maximale Dividende der Novo Nordisk-Aktie sein? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Ist diese Aktie das „nächste Netflix“ (und ein Corona-Gewinner)?

Wegen Corona-Isolation nimmt zurzeit ein Trend doppelt an Fahrt auf, der frühe Investoren so glücklich machen könnte wie die Netflix-Investoren der ersten Stunde: Gaming.

Netflix hat seine Aktionäre bereits auf diese Entwicklung vorbereitet „Wir konkurrieren mit diesem disruptiven Trend… und wir werden ihn vermutlich verlieren…!“. Dieses Unternehmen ist in den Augen unserer Analysten eine Top-Gaming-Empfehlung, und könnte Netflix als König des Next-Gen-Entertainment entthronen. In unserem Bericht möchten wir dir gerne alle Einzelheiten über diese Top-Empfehlung an die Hand geben.

Klick hier, um den Bericht herunterzuladen - und wir verraten dir den Namen dieser Top-Empfehlung … komplett kostenfrei!

Vincent besitzt Aktien von Novo Nordisk. The Motley Fool empfiehlt Novo Nordisk.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Novo Nordisk