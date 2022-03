Wie ich 100.000 Pfund investieren würde, um ein passives Einkommen auf Lebenszeit zu erzielen

Ich bin der festen Überzeugung, dass die Investition in Aktien eine der besten Möglichkeiten ist, um ein passives Einkommen auf Lebenszeit zu erzielen.

Wenn ich also heute einen Pauschalbetrag von 100.000 Pfund hätte, würde ich mir ein Aktienportfolio zulegen.

Passive Einkommensstars

Ich suche nach Aktien, die eine gute Erfolgsbilanz bei der Rückzahlung von Bargeld an ihre Investoren haben.

An der Londoner Börse gibt es viele Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen. Das bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass dies die Art von Unternehmen ist, die ich für mein Portfolio erwerben möchte.

Ich kaufe lieber Aktien mit niedrigeren Renditen, dafür aber mit einer höheren Dividendendeckung. Letzteres bedeutet, dass die Dividende eines Unternehmens durch die aus dem operativen Geschäft erzielten Gewinne gut gedeckt ist. Wenn die Ausschüttung nicht durch die erwirtschafteten Gewinne gedeckt ist, schüttet der Konzern mehr an die Aktionäre aus, als er sich realistischerweise leisten kann.

Vor diesem Hintergrund würde ich die Konsumgüterriesen Unilever und Reckitt erwerben.

Diese beiden Unternehmen schütten nur einen relativ geringen Teil der Gewinne als Dividenden an die Aktionäre aus, was darauf hindeutet, dass die Ausschüttungen nachhaltig sind.

Ich würde auch nach Unternehmen Ausschau halten, die ihre Gewinne nicht nur in Form von regulären Ausschüttungen, sondern auch in Form von Sonderdividenden ausschütten. Sonderdividenden bieten mehr Flexibilität, um die Ausschüttung in guten Zeiten zu erhöhen und sie zu verringern, wenn die Gewinne sinken.

Eines der Unternehmen, das seit langem Sonderdividenden ausschüttet, wenn die Gewinne steigen, ist Admiral. Ich besitze diese Aktie bereits. Wenn ich heute einen Pauschalbetrag von 100.000 GBP für einen passiven Einkommensstrom investieren müsste, würde ich mehr davon kaufen.

Investment Trusts

Neben den einzelnen Unternehmen würde ich auch Investmentfonds kaufen. Diese müssen nicht jedes Jahr das gesamte Einkommen aus ihren Investitionen auszahlen. Sie können einen bestimmten Prozentsatz der Einnahmen zurückhalten und diesen zur Deckung der Dividenden verwenden, wenn die Einnahmen sinken.

Aus diesem Grund halte ich sie für die perfekte Einkommensinvestition. Ein Unternehmen mit einer der besten Erfolgsbilanzen in diesem Bereich ist der City of London Investment Trust. Dieses Unternehmen hat seine Dividende seit mehr als fünf Jahrzehnten jedes Jahr gezahlt und erhöht.

Aufgrund der Größe und Diversifizierung dieses Investment Trusts könnte ich eine große Summe in das Unternehmen investieren. Eine Investition von 50.000 GBP scheint nicht unrealistisch.

Da das zugrunde liegende Portfolio des Trusts gut diversifiziert ist, werde ich nicht alles auf eine Karte setzen.

Der Nachteil dieses Ansatzes ist, dass die Trusts in der Regel Verwaltungsgebühren verlangen. Diese können sich auf lange Sicht auf die Rendite auswirken. Außerdem gibt es keine Garantie, dass der Trust seine Dividende aufrechterhalten kann.

Kürzungen der Dividende

Und das ist bei allen Unternehmen in diesem Artikel der Fall. Ein plötzlicher Kostenanstieg oder eine wirtschaftliche Störung könnte jedes dieser Unternehmen dazu zwingen, seine Ausschüttungspläne zu überdenken.

Trotz dieser Herausforderungen bin ich nach wie vor der Meinung, dass Aktien die besten Anlagen sind, um langfristig ein passives Einkommen zu erzielen. Deshalb würde ich die oben genannten Aktien und Trusts noch heute für mein Portfolio erwerben, um einen Einkommensstrom fürs Leben aufzubauen.

Der Artikel Wie ich 100.000 Pfund investieren würde, um ein passives Einkommen auf Lebenszeit zu erzielen ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Dieser Artikel wurde von Rupert Hargreaves auf Englisch verfasst und am 20.03.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool UK hat Admiral Group, Reckitt plc und Unilever empfohlen. Die Ansichten über die in diesem Artikel erwähnten Unternehmen sind die des Verfassers und können daher von den offiziellen Empfehlungen abweichen, die wir in unseren Abonnementdiensten wie Share Advisor, Hidden Winners und Pro geben. Wir bei The Motley Fool glauben, dass wir durch die Berücksichtigung einer Vielzahl von Erkenntnissen bessere Investoren werden.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images