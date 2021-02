Wie ich für den Preis eines Essens zum Mitnehmen jede Woche ein passives Einkommen erzielen würde

Nach einem anstrengenden Arbeitstag und der Versorgung der Familie ist das Letzte, was manche Menschen tun möchten, stundenlang in der Küche zu stehen. Es ist also leicht zu verstehen, warum es so oft verlockend ist, einfach zum Telefon zu greifen und ein Essen zum Mitnehmen zu bestellen.

Aber wenn man zu Hause kocht, anstatt nur einmal in der Woche etwas zu bestellen, kann man das gesparte Geld auf die Seite legen, um ein passives Einkommen zu erzielen. Das ist Geld, das reinkommt, ohne dass wir dafür arbeiten müssen. Hier erkläre ich wie.

Wie ein wenig viel ausmachen kann

Einer der Mythen über passives Einkommen ist, dass man reich sein muss, um es zu verdienen. Natürlich wäre es hilfreich, mit einem riesigen Landbesitz oder den Rechten an einem Bestseller-Song zu beginnen. Aber das ist nicht notwendig. Wenn man nur jede Woche oder jeden Monat einen kleinen Betrag spart und zur Seite legt, kann man sich einen großen Pensionsfonds aufbauen. Mit fortgesetztem, regelmäßigem Sparen, selbst mit einem kleinen Betrag wie den Kosten für ein wöchentliches Essen zum Mitnehmen, wird das Kapital anfangen zu wachsen.

Wenn man das Geld auf ein verzinstes Konto legt, kann man ein gewisses Einkommen erzielen. Aber bei den niedrigen Zinssätzen würde ich es vorziehen, das Geld in Aktien und Anteilen zu investieren. Auf diese Weise könnte ich anfangen, passives Einkommen zu erzielen, indem ich in einige ertragsstarke Aktien investiere. Das sind Aktien, die einen relativ hohen Prozentsatz des Kaufpreises als Dividende ausschütten. Während zum Beispiel ein Wachstumsunternehmen wie DotDigital eine Rendite von weniger als 1 % zahlt, zahlt GlaxoSmithKline fast 6 % und der Versicherer Legal & General 7 % aus. Meine Ersparnisse für das Abendessen zum Mitnehmen würden also anfangen, ein viel höheres passives Einkommen zu generieren.

Warum ich versuchen würde zu diversifizieren

Nur weil ein Unternehmen in der Vergangenheit eine Dividende gezahlt hat, heißt das nicht, dass es dies auch weiterhin tun wird. Ich habe also einige Möglichkeiten, mein Risiko zu mindern. Erstens versuche ich, nicht alles auf eine Karte zu setzen. Wenn ich am Anfang stünde und nur eine Aktie kaufen könnte, würde ich einen breit aufgestellten Investmentfonds in Betracht ziehen, der einen Korb von Aktien mit hohem Einkommen hält.

Ich schaue auch nicht nur auf die Dividendenvorgeschichte, obwohl das nützlich ist. Ich schaue mir auch die freien Cashflows eines Unternehmens und die Kosten der Dividende an. Während beispielsweise der Konkurrent von Legal & General, Aviva, im letzten Jahr eine Dividendenkürzung angekündigt hat, plant Legal & General, das aktuelle Niveau beizubehalten. Ich denke, dass seine Finanzen es ihm ermöglichen, dies zu tun. Solche Informationen sollten im Geschäftsbericht eines Unternehmens online verfügbar sein. Sie helfen mir, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie zukünftige geschäftliche Veränderungen die Dividendenausschüttung beeinflussen könnten.

Wenn mein Kapital wächst, hätte ich die Wahl. Entweder könnte ich meine Dividendenausschüttungen als passives Einkommen nehmen oder ich könnte sie reinvestieren, um weitere Aktien zu kaufen. Mit passivem Einkommen als Ziel für den Verzicht auf mein freitägliches Abendessen, würde ich vielleicht ein regelmäßiges Einkommen aus den Aktien haben wollen. Aber wenn meine Positionen mit regelmäßigen Einzahlungen wachsen, würde ich auch in Betracht ziehen, zumindest einen Teil der Dividenden zu reinvestieren. Das würde mir helfen, schneller zu mehr Kapital zu kommen. In ein paar Jahren würde das bedeuten, dass ich mehr Quellen für passives Einkommen hätte. Das ist für mich schmackhafter als das Geld jetzt zu haben.

The post Wie ich für den Preis eines Essens zum Mitnehmen jede Woche ein passives Einkommen erzielen würde appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

Jedes Amazon von morgen fängt mal klein an. Deswegen sind Small Caps so interessant. Unsere Top Small Cap für 2021, von der viele unserer Analysten begeistert sind, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Präventionen noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Dass hier die Nachfrage enorm ist, zeigt schon das letztjährige Umsatzwachstum von 47 %. In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir alle Details.

Jetzt hier kostenlos abrufen!

Dieser Artikel wurde von Christopher Ruane auf Englisch verfasst und am 29.01.2021 auf Fool.co.uk veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool UK hat dotDigital Group und GlaxoSmithKline empfohlen.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images