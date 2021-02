Wie ich heute Wachstumsaktien zum Kauf finden würde

Das Investieren in Wachstumsaktien ist seit vielen Jahren ein solides Mittel, um hohe Renditen zu erzielen. Solche Unternehmen bieten das Potenzial für ein starkes Gewinnwachstum, das sich oft in einem steigenden Aktienkurs niedergeschlagen hat.

Natürlich kann es eine schwierige Aufgabe sein, die besten Wachstumschancen ausfindig zu machen, um sie jetzt zu kaufen. Die Weltwirtschaft steht vor einer schwierigen Zukunft, die aber auch Chancen bieten könnte.

Durch die Konzentration auf Sektoren mit langfristigem Wachstum und Unternehmen, die über große Wettbewerbsvorteile verfügen, ist es möglich, in den kommenden Jahren eine Rendite von 100%+ aus einer Investition zu erzielen.

Verdoppelung einer Investition in Aktien

Auch wenn eine Verdopplung des Wertes einer Investition in Wachstumsaktien auf den ersten Blick unwahrscheinlich klingt, zeigt die Erfolgsbilanz der Börse, dass dies sehr wohl möglich ist. Zum Beispiel haben Indizes wie der FTSE 100 und der S&P 500 in den letzten Jahrzehnten durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen im hohen einstelligen Bereich geliefert.

Geht man von einer ähnlichen Rendite in der Zukunft aus, würde das bedeuten, dass eine Investition an der Börse, die den breiteren Index abbildet, ihren Wert innerhalb eines Jahrzehnts verdoppeln könnte.

Natürlich kann der Kauf von Unternehmen mit starken Wachstumseigenschaften dazu beitragen, höhere Renditen als die Börse zu erzielen. Die Investoren, die solche Unternehmen zu fairen Preisen kaufen, können sich über beeindruckende Renditen freuen, die ihnen eine deutlich verbesserte finanzielle Perspektive bieten.

Die besten Wachstumsaktien ausfindig machen

Unternehmen zu finden, die höhere Wachstumsraten als der breitere Aktienmarkt liefern können, ist derzeit eine anspruchsvolle Aufgabe. Das liegt vor allem an den unsicheren wirtschaftlichen Aussichten. Wenn du dich jedoch auf Branchen konzentrierst, die von Wachstumstrends profitieren, ist es möglich, attraktive Wachstumsaktien ausfindig zu machen.

Zum Beispiel könnten Sektoren wie der Gesundheitsbereich und der Online-Handel von langfristigen Trends profitieren. Dazu gehören eine alternde Weltbevölkerung und eine Verlagerung des Konsums von physischen Geschäften zum Onlinehandel.

Innerhalb attraktiver Wachstumssektoren könnte es eine gute Idee sein, sich auf Unternehmen zu konzentrieren, die einen klaren Wettbewerbsvorteil gegenüber ihren Konkurrenten haben. Zum Beispiel könnten sie ein einzigartiges Produkt haben. Dies könnte dir in den kommenden Jahren höhere Margen und ein widerstandsfähigeres Umsatzprofil bescheren.

Ebenso können Unternehmen mit starker Markentreue in Wachstumsbranchen dominanter werden. Dies kann zu einem steigenden Marktanteil und höheren Gewinnspannen führen.

Aufbau eines Portfolios

Wie immer ist die Diversifizierung beim Aufbau eines Portfolios von Wachstumsaktien entscheidend. Einige Unternehmen werden unweigerlich hinter den Erwartungen zurückbleiben. Daher ist es wichtig, eine breite Streuung vorzunehmen. Dies könnte die Auswirkungen einer kleinen Anzahl von Misserfolgen auf ein breiteres Portfolio begrenzen.

Darüber hinaus kann der Kauf von Aktien mit attraktiven Wachstumsaussichten, wenn sie zu einem fairen Preis gehandelt werden, entscheidend für die Verdoppelung einer anfänglichen Investition sein. Selbst wenn eine Aktie attraktive Wachstumsaussichten hat, sollte es auch eine Sicherheitsmarge geben. Dies schafft Möglichkeiten für Kapitalwachstum bei steigenden Gewinnen.

