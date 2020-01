Wie ich im Jahr 2020 investieren würde, um eine Million zu verdienen

Trotz der Hausse des letzten Jahrzehnts scheinen Aktien derzeit die attraktivste Anlage zu sein. In vielen Fällen werden sie zu niedrigen Bewertungen gehandelt, die sie attraktiver machen könnten als andere Mainstream-Anlagen.

Darüber hinaus gibt es eine Reihe von langfristigen Wachstumsbereichen, die hohe Renditen für die Anleger erzielen könnten. Durch den Kauf von Unternehmen mit soliden Fundamentaldaten und soliden Strategien könnten im Jahr 2020 hohe Renditen erzielt werden, um deine Chancen auf eine Million zu erhöhen.

Attraktivität des Aktienmarktes

Nach einem mehr als zehn Jahre andauernden Bullenmarkt ist es etwas überraschend, dass der Aktienmarkt weiterhin ein günstigeres Renditeprofil als andere Vermögenswerte bietet. Niedrige Zinsen bedeuten, dass die Renditen von Anleihen und Cash-Renditen relativ unattraktiv sind. Darüber hinaus sind die Renditen auf Immobilien aufgrund der gestiegenen Preise etwas eingeschränkt.

Daher könnte es ein kluger Schachzug sein, dein Kapital auf Aktien zu konzentrieren. So kannst du von der prognostizierten Verbesserung des globalen BIP-Wachstums im Jahr 2020 profitieren und gleichzeitig Unternehmen kaufen, die große Sicherheitsmargen bieten.

Werbung Knock-Outs zur Netflix Aktie Kurserwartung Netflix-Aktie wird steigen Netflix-Aktie wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Langfristige Wachstumstrends

Innerhalb des Aktienmarktes könnten defensive Aktien, die nachhaltiges Wachstum bieten, attraktiv sein. Risiken der Weltwirtschaft, wie z. B. ein Handelskrieg und geopolitische Unsicherheiten, können dazu führen, dass die Anleger den Wachstumsaussichten mehr Bedeutung beimessen. Dadurch könnten zyklische Werte bei den Anlegern weniger gefragt sein, während Aktien aus Sektoren wie Konsumgüter und Tabak gefragter werden.

Zudem könnten Wachstumstrends wie der Gesundheitsbereich auch im Jahr 2020 bei den Anlegern beliebt sein. Das Wachstum der Weltbevölkerung und das steigende Durchschnittsalter der Bevölkerung sind Herausforderungen, die auch im Jahr 2020 nicht nachlassen dürften. Daher könnten sich im Jahr 2020 Chancen ergeben, die sich beispielsweise durch den Kauf von Gesundheitsunternehmen nutzen lassen.

Starke Fundamentaldaten

Nach wie vor werden Investitionen in Aktien mit soliden Bilanzen und starkem Cashflow im Jahr 2020 wahrscheinlich wichtig sein. Obwohl die Zinsen in den nächsten 12 Monaten auf niedrigem Niveau bleiben könnten, könnte das Potenzial für einen Anstieg in den kommenden Jahren dazu führen, dass Unternehmen mit soliden Fundamentaldaten bei den Anlegern immer beliebter werden.

Daher könnte es sich lohnen, zu recherchieren, ob ein Unternehmen solide Aussichten hat. Das kann die Überprüfung des Jahresberichts sowie die Berücksichtigung der Wachstumsstrategie umfassen. Das kann sich vor allem angesichts der Risiken, die für die Weltwirtschaft vor uns liegen könnten, lohnen.

Ausblick

Das Kalenderjahr 2020 könnte nach einem volatilen Jahr 2019 eine weitere Verunsicherung der Investoren beinhalten. Die Chancen und Risiken des Aktienmarktes könnten jedoch dazu führen, dass Aktien im Jahr 2020 die besten Chancen auf hohe Renditen haben. So kannst du deine Aussichten verbessern, langfristig eine Million zu verdienen.

Ist das die „nächste Netflix“?

Zurzeit nimmt ein Trend Fahrt auf, der frühe Investoren so glücklich machen könnte wie die Netflix-Investoren der ersten Stunde: Gaming. Netflix hat seine Aktionäre bereits auf diese Entwicklung vorbereitet „Wir konkurrieren mit diesem disruptiven Trend… und wir werden ihn vermutlich verlieren…!“. Dieses Unternehmen könnte Netflix als König des Next-Gen-Entertainment entthronen.

Wir möchten dir gerne alle Einzelheiten über dieses Unternehmen an die Hand geben. Klick hier für weitere Informationen zu der Aktie, von denen wir glauben, dass sie von diesem Trend profitieren wird… und die die „nächste Netflix“ werden könnte. Fordere unseren neuen kostenlosen Spezialreport „Die Gaming-Industrie steht vor einem neuen Schub - Das ist unsere Top-Empfehlung“ jetzt an!

Dieser Artikel wurde von Peter Stephens auf Englisch verfasst und am 27.12.2019 auf Fool.co.uk veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: Getty Images