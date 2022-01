Wie ich im Jahr 2022 1.000 Pfund passives Einkommen verdienen will

Ein regelmäßiges passives Einkommen zu erzielen, ist eines meiner Anlageziele. Es ermöglicht mir, aus meinem Arbeitseinkommen eine weitere Einkommensquelle zu erschließen. Und was noch wichtiger ist: Es könnte mich auch nach der Pensionierung unterstützen - etwas, das wir meiner Meinung nach von dem Tag an planen sollten, an dem wir anfangen, Geld zu verdienen. In diesem Artikel gehe ich darauf ein, wie ich im Jahr 2022 am besten ein passives Einkommen erzielen kann.

Warum 2022 ein gutes Jahr ist, um mit dem Investieren anzufangen

Ich denke, dass 2022 ein besonders guter Zeitpunkt ist, um mit dem Investieren für ein passives Einkommen zu beginnen, weil die Dividendenrenditen steigen werden. Laut einer aktuellen Studie von AJ Bell könnten die Dividendenrenditen der FTSE 100-Aktien in diesem Jahr von derzeit 3,4 % auf 4,1 % steigen. Und angesichts der Tatsache, dass sich die wirtschaftliche Erholung in absehbarer Zeit fortsetzen wird, bin ich auch mittelfristig optimistisch, was die Dividenden angeht.

Wie viel muss ich investieren?

Nimm zum Beispiel die Aktie mit der höchsten Dividendenrendite. Ich spreche von dem FTSE 100 Bergbauunternehmen Evraz, das eine Rendite von fast 16 % hat. Ich muss etwas mehr als 6.250 Pfund investieren, um 1.000 Pfund an passivem Einkommen aus dieser Aktie zu erhalten. Das klingt für mich nach einem ziemlich guten Deal. Aber hier ist der Haken. Ich kann nicht einfach mein Geld in die Aktie stecken und erwarten, dass ich jeden Monat meinen Zielbetrag verdiene.

Die Bergbaudividenden sind im letzten Jahr durch die Decke gegangen, weil die Preise für Industriemetalle und andere Rohstoffe im letzten Jahr unerwartet stark gestiegen sind. Es wird erwartet, dass sich diese Preise in diesem Jahr abkühlen und ich gehe davon aus, dass auch die Dividenden sinken werden. Das bedeutet, dass ich eine von zwei Möglichkeiten habe. Ich kann meine Investitionen aktiv verwalten und bei Gelegenheit auf bessere Optionen umsteigen. Oder ich kann in eine Reihe von Aktien investieren, die zwar eine geringere, aber dafür eine besser vorhersehbare Rendite versprechen.

Wenn ich, wie oben erwähnt, in einen durchschnittlichen FTSE 100-Wert investiere, kann ich mit einer Rendite von etwa 4 % rechnen. Um daraus 1.000 GBP passives Einkommen zu erzielen, müsste ich jedoch 25.000 GBP investieren. Das ist viermal so viel, wie ich investieren müsste, wenn ich heute die Aktie mit der höchsten Dividendenrendite kaufen würde! Trotz aller Risiken klingt die erste Option viel besser als diese. Aber ich habe noch eine dritte Alternative, wenn ich genau hinschaue.

Meine beste Alternative

Ich könnte sorgfältig aus einer Kombination von Aktien auswählen, die mir eine anständige Rendite bescheren, und zwar für einige Zeit. Von Versorgern bis zu Bergbauunternehmen und allem, was dazwischen liegt, könnte ich eine Rendite von mindestens 7 % erzielen. Dazu müsste ich etwa 14.500 Pfund investieren, was irgendwo zwischen den beiden Extremen liegt. Es versteht sich von selbst, dass es sich auch bei dieser Investition lohnen würde, regelmäßig zu verfolgen, wohin mein Geld fließt. Aber vielleicht müsste ich nicht so wachsam sein, wie wenn ich nur in eine einzige Aktie investiere.

