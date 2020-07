Wie ich in diesen Börsencrash investieren würde, um ein passives Einkommen zu erzielen

Seit Anfang 2020 ist es immer schwieriger geworden, ein passives Einkommen zu erzielen. Anhaltend niedrige Zinssätze und schwierige Handelsbedingungen bedeuten, dass es weniger Möglichkeiten gibt, eine solide Einkommensrendite zu erzielen, als noch vor wenigen Monaten.

Wenn du dein Kapital jedoch auf Unternehmen mit defensiven Eigenschaften und erschwinglichen Dividenden konzentrierst, könntest du langfristig eine lohnende Einkommensrendite erzielen. Dadurch könnten sich deine finanziellen Aussichten verbessern und du könntest ein größeres Maß an finanzieller Freiheit genießen.

Passive Einkommensaussichten

Da die Zinssätze mittelfristig wahrscheinlich auf niedrigem Niveau bleiben werden, da die politischen Entscheidungsträger versuchen, die Wirtschaft zu unterstützen, könnte ein passives Einkommen aus Vermögenswerten wie Bargeld und Anleihen schwierig werden. Diese Vermögenswerte sind möglicherweise nicht in der Lage, eine ausreichende Rendite auf dein Kapital zu erwirtschaften, und können sogar deine Kaufkraft verringern, wenn ihre Renditen der Inflation hinterherhinken.

Daher könnte der Kauf von Dividendenaktien das lohnendste Mittel sein, um in den kommenden Jahren eine Einkommensrendite zu erzielen. Auch wenn die Aktienkurse in den kommenden Monaten volatil sein könnten, könnte die schwache Anlegerstimmung bedeuten, dass die in vielen Aktienmarktsektoren angebotenen Renditen im Vergleich zu anderen einkommenswirksamen Vermögenswerten sehr attraktiv sind. Durch den Kauf einer breiten Palette von ertragsstarken Aktien könntest du eine viel höhere Einkommensrendite erwirtschaften, als dies bei anderen gängigen Vermögenswerten der Fall ist.

Defensive Merkmale

Während einige Unternehmen in den letzten Monaten beschlossen haben, ihre Dividendenzahlungen zu reduzieren oder zu verschieben, bieten andere weiterhin ein attraktives passives Einkommen. Zu ihnen gehören häufig Unternehmen mit defensiven Merkmalen, wobei ihre Geschäftsmodelle weniger mit der Leistung der Gesamtwirtschaft korreliert sind als viele der Index-Kollegen.

So sind beispielsweise Unternehmen, die im Versorgungs- und Konsumgütersektor tätig sind, möglicherweise weniger stark vom Coronavirus betroffen als Unternehmen im Einzelhandel sowie in der Reise- und Freizeitbranche. Daher könnte der Kauf von Unternehmen mit Geschäftsmodellen, die weniger wahrscheinlich von einer Verlangsamung des globalen BIP-Wachstums betroffen sein werden, ein Mittel sein, um nach dem jüngsten Marktcrash eine solide Einkommensrendite zu erzielen.

Erschwingliche Dividenden

Der Kauf von Aktien mit erschwinglichen Dividenden könnte eine weitere Möglichkeit sein, zum gegenwärtigen Zeitpunkt ein solides passives Einkommen zu erzielen.

Viele Unternehmen werden wahrscheinlich eine nachlassende Nachfrage nach ihren Waren oder Dienstleistungen erleben, da Faktoren wie steigende Arbeitslosigkeit und schwaches Verbrauchervertrauen in vielen der wichtigsten Volkswirtschaften der Welt zum Tragen kommen. Wenn sie über Dividenden verfügen, die früher sehr erschwinglich waren, da sie in den letzten Jahren leicht durch den Nettogewinn gedeckt werden konnten, ist es unwahrscheinlicher, dass sie als Reaktion auf eine Periode schwächerer Rendite die Auszahlungen an die Aktionäre kürzen.

Wenn du also die Erschwinglichkeit der Dividende eines Unternehmens beurteilst, kannst du in einer Zeit, die sich für einkommensorientierte Investoren als schwierig erweisen könnte, einen solideren Einkommensstrom aufbauen.

