Wie ich jetzt 10.000 Euro in Wachstumsaktien investieren würde!

Möchtest du als Foolisher Investor jetzt 10.000 Euro in Wachstumsaktien investieren? Falls ja, so ist der Einsatz natürlich alles andere als gering. Mit einem solchen Betrag kann man langfristig die Basis für den eigenen Vermögensaufbau legen. Oder aber ein Portfolio bedeutend erweitern.

Hier ist jedenfalls, wie ich vorgehen würde, wenn ich jetzt 10.000 Euro in Wachstumsaktien investieren wollte. Es gibt einige Dinge oder Spielregeln, die auch du vielleicht beachten möchtest.

10.000 Euro in Wachstumsaktien: Diversifikation

Ein erstes Merkmal, über das du bei deinem Ansatz nachdenken solltest, ist die Diversifikation. Wer jetzt 10.000 Euro in Wachstumsaktien investieren möchte, der besitzt grundsätzlich zwei Möglichkeiten: nämlich das eigene Portfolio noch zu erweitern oder aber erstmalig eines anzulegen.

Falls du zur Kategorie der Erweiterer zählst, ist Diversifikation womöglich etwas nachrangiger zu behandeln. Vielleicht besitzt du schon ein breites Portfolio mit mehreren Wachstumsaktien. In diesem Fall könnten die 10.000 Euro natürlich auch etwas konzentrierter investiert werden.

Falls du jedoch neu startest, könnte eine breitere Streuung ratsam sein. Mit 10.000 Euro, die du jetzt in Wachstumsaktien investieren willst, besitzt du jedoch viele Möglichkeiten. Zehn Aktien mit jeweils ca. 1.000 Euro Einsatz sind möglich oder fünf verschiedene Aktien mit 2.000 Euro Einsatz. Im Endeffekt hängt das von dir und deinem Chance-Risiko-Profil ab. Diversifikation ist jedoch wichtig.

Es geht um Trends, an die du glaubst

Wer jetzt 10.000 Euro in Wachstumsaktien investieren möchte, sollte außerdem einen unternehmensorientierten Ansatz wählen. Das heißt, es geht vor allem darum, Trends zu identifizieren, an die du selbst glaubst oder die du nutzt. Vielleicht sind das E-Commerce, Streaming oder auch das digitale Bezahlen. Vielleicht aber auch die Telemedizin oder andere Dinge, die zunächst noch eher wie Science-Fiction klingen.

Die eigene Überzeugung sollte eine wichtige Rolle bei der Auswahl der Aktien spielen. Aber neben den Trends auch ein anderer Blickwinkel. Nämlich die Frage: Warum soll ausgerechnet Unternehmen X, Y oder Z ein Kandidat sein, der überproportional vom Wachstum innerhalb dieses Trends profitiert?

Wenn du diese Fragen für dich beantworten kannst, könntest du die für dich chancenreichsten Aktien identifizieren. Das wäre jedenfalls ein Ansatz, den ich wählen würde, wenn ich jetzt 10.000 Euro in Wachstumsaktien investieren wollte.

10.000 Euro in Wachstumsaktien investieren: Discount

Zu guter Letzt ist es natürlich auch ratsam, den Blick auf die fundamentale Bewertung zu richten. Vielleicht gerade jetzt mehr denn je. In letzter Zeit sind einige Tech-Aktien deutlich korrigiert und im Vergleich zu ihren Rekordhochs günstiger bewertet. Das könnten attraktive Chancen sein.

Gerade wer jetzt mit 10.000 Euro einen höheren Einsatz in Wachstumsaktien investieren möchte, der sollte die Bewertung nicht aus den Augen verlieren. Oder einen potenziellen Discount. Für das Renditeprofil der Aktie und des Unternehmens ist auch das natürlich überaus entscheidend.

