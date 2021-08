Wie ich jetzt mit 1.000 Euro ein passives Dividendeneinkommen von 55,63 Euro aufbauen würde

Mit 1.000 Euro ein passives Dividendeneinkommen von 55,63 Euro pro Jahr aufbauen? Das ist eigentlich ganz einfach. Rein mathematisch können wir schließlich ziemlich einfach herausfinden, dass wir eine Dividendenrendite von 5,563 % erhalten müssen, um dieses Ziel zu erreichen. Wobei es, mit Verlaub, ein komisches Ziel ist, genau eine solche Ausschüttungsrendite zu erreichen.

Wer jedoch beispielsweise mit 1.000 Euro ein passives Dividendeneinkommen von über 50 Euro aufbauen möchte, der hat vermutlich eines im Sinn: eine Dividendenrendite von über 5 %. Das ist ein Ziel, das ich schon eher nachvollziehen kann.

Riskieren wir heute einen Blick auf eine Aktie, die dir beides ermöglichen kann. Und sogar wachsende Einkünfte aufgrund eines soliden, beständigen Dividendenwachstums. Vielleicht ist diese Aktie ja etwas für dich.

1.000 Euro investieren, 55,63 Euro passives Dividendeneinkommen

Vielleicht fangen wir erst einmal mit der Aktie an, die dir ein solches passives Dividendeneinkommen ermöglichen kann. Hierbei handelt es sich um die von Medical Properties. Mit Blick auf die aktuelle Bewertung erkennen wir eine Dividendenrendite von 5,563 %. Aber das dürfte dir inzwischen vermutlich klar sein. Den Titel habe ich schließlich bewusst gewählt.

Medical Properties ist ein Real Estate Investment Trust und alleine dadurch ist die Dividendenrendite per se nicht verdächtig hoch. Da diese steuerprivilegierten Immobiliengesellschaften in erster Linie für die Dividende überhaupt da sind, bedeuten selbst höhere Ausschüttungsrenditen nicht zwangsläufig ein größeres Risiko. Mit 1.000 investierten Euro ein passives Dividendeneinkommen von 55,63 Euro aufzubauen könnte daher trotzdem sicher sein.

Sicherheit ist jetzt das Stichwort, worum es bei Medical Properties heute gehen soll. Mit Blick auf eine Dividende von 0,28 US-Dollar und zuletzt ausgewiesenen Funds from Operations von 0,43 US-Dollar beläuft sich das Ausschüttungsverhältnis auf 65,1 %. Mit inzwischen ca. 400 Immobilien im Portfolio ist die Ausgangslage außerdem diversifiziert. Bemerkenswert ist außerdem, dass das operative Fundament mit Immobilien aus dem Gesundheitswesen sehr defensiv ist. Ein qualitativer Pluspunkt, ohne Zweifel. Und dadurch vielleicht eine Möglichkeit, mit 1.000 investierten Euro 55,63 Euro zu erhalten.

Wachstum und moderate Bewertung

Doch auch damit ist es nicht genug. Medical Properties bietet langfristig orientiert womöglich ein solides Wachstum, und das in zweierlei Hinsicht. Der US-amerikanische Real Estate Investment Trust besitzt mit Blick auf das Ausschüttungsverhältnis noch reichlich Potenzial. Zudem zeigt die Historie des REIT, dass zumindest ein moderates Dividendenwachstum historische Realität ist. Die derzeitigen 55,63 Euro passives Dividendeneinkommen könnten daher erst der Anfang sein.

Medical Properties schafft es außerdem, mit weiteren Investitionen in neue Immobilien das moderate operative Wachstum zu halten. Derzeit beläuft sich das Kurs-FFO-Verhältnis außerdem auf einen Wert von 11,7, was überaus preiswert erscheint. Vor allem, wenn wir das Wachstum bedenken. Vielleicht könnte es gar nicht so verkehrt sein, 1.000 Euro in diese Dividendenaktie zu investieren. Aber das ist natürlich deine finale Entscheidung.

Der Artikel Wie ich jetzt mit 1.000 Euro ein passives Dividendeneinkommen von 55,63 Euro aufbauen würde ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Medical Properties. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2021

