Wie ich mit 200 Pfund pro Woche ein passives Einkommen erzielen will

Ich bin fest davon überzeugt, dass das Investieren in Aktien eine der unkompliziertesten und zugänglichsten Möglichkeiten ist, ein passives Einkommen zu erzielen. Infolgedessen kann jeder mit nur ein paar Pfund pro Monat investieren, und das zu günstigen Preisen.

Ich habe vor, mit einer Investition von nur 200 Pfund pro Woche einen passiven Einkommensstrom zu erzeugen.

Investieren mit Wachstum

Das mag auf den ersten Blick nicht nach viel Geld aussehen. Schließlich sind 200 Pfund pro Woche etwa 10.400 Pfund pro Jahr. Selbst wenn ich mit diesem Geld eine Dividendenrendite von 10 % erzielen könnte, würde ich mit einem passiven Einkommen von 1.040 GBP pro Jahr nicht viel anfangen können.

Deshalb werde ich zunächst einen Ansatz für wachstumsorientiertes Investieren wählen. Anstatt mich auf einkommensstarke Aktien zu konzentrieren, werde ich mich in den ersten paar Jahren auf Wachstumsaktien konzentrieren. Ich will versuchen, eine große Summe aufzubauen. Diesen Pensionsfonds kann ich dann in einkommensstarke Aktien investieren. Das Ziel ist es, jedes Jahr ein akzeptables passives Einkommen zu erzielen.

In den letzten Jahrzehnten hat der FTSE All-Share eine durchschnittliche jährliche Rendite von etwa 8 % (einschließlich Dividenden) erzielt.

Obwohl die Wertentwicklung in der Vergangenheit nie als Richtschnur für die Zukunft dienen sollte, werde ich diese Zahl als groben Richtwert verwenden, um zu bestimmen, wie viel ich im Laufe eines Jahrzehnts sparen kann.

Ausgehend von diesem Leistungsziel und einer wöchentlichen Investition von 200 GBP kann ich innerhalb von 10 Jahren einen Investitionstopf im Wert von etwa 160.000 GBP aufbauen.

Ich glaube, das könnte ausreichen, um ein passives Einkommen von etwa 10.000 GBP pro Jahr zu erzielen. Das heißt, wenn ich mit meinen Investitionen eine Dividendenrendite von mindestens 6 % erzielen kann.

Angesichts der Dividendenrenditen, die derzeit an der Börse erzielt werden, halte ich das für möglich.

Passives Investieren in Einkommen

Einige Unternehmen an der Börse bieten derzeit Renditen in dieser Höhe. Unternehmen wie Persimmon, das derzeit eine Rendite von mehr als 8 % erzielt. Ich würde diese renditestarke Aktie mit einem Unternehmen wie Legal & General kombinieren, das eine Rendite von rund 6 % bietet.

Aber Dividendenrenditen sollten nie als selbstverständlich angesehen werden. Sie werden aus den Gewinnen der Unternehmen gezahlt, und wenn die Gewinne sinken, kann es sein, dass die Geschäftsführung die Ausschüttungen kürzen muss.

Es besteht also immer das Risiko einer Dividendenkürzung. Deshalb möchte ich eine Handvoll Dividendenaktien in meinem passiven Einkommensportfolio halten. Ich hoffe, dass ich mit diesem Ansatz das Risiko einer Kürzung meines Einkommens verringern kann.

Auch wenn dieser Ansatz aufgrund der Unvorhersehbarkeit von Dividendenzahlungen nicht im Jahresvergleich ein garantiertes Einkommensniveau bietet, bin ich mit der oben beschriebenen Strategie zufrieden. Ich plane, auf diese Weise ein passives Einkommen von etwa 10.000 Pfund pro Jahr zu erwirtschaften… ein Leben lang.

Der Artikel Wie ich mit 200 Pfund pro Woche ein passives Einkommen erzielen will ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel wurde von Rupert Hargreaves auf Englisch verfasst und am 11.12.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool UK hält keine Anteile an den genannten Aktien. Die Ansichten über die in diesem Artikel erwähnten Unternehmen sind die des Autors und können daher von den offiziellen Empfehlungen abweichen, die wir in unseren Abonnementdiensten wie Share Advisor, Hidden Winners und Pro geben. Wir bei The Motley Fool sind der Meinung, dass wir durch die Berücksichtigung einer Vielzahl von Erkenntnissen bessere Investoren werden.

