Wie ich Warren Buffett folgen würde, um ein passives Einkommen zu erzielen

Warren Buffett ist kein Einkommensinvestor, aber er verdient jedes Jahr Milliarden an passivem Einkommen. Aber wie macht er das? Wie hat es das Orakel von Omaha geschafft, ein passives Einkommensportfolio aufzubauen, ohne sich auf die Erzielung von Einkommen zu konzentrieren?

Die Antwort auf diese Frage ist sowohl relativ einfach als auch ziemlich kompliziert. Er hat sich immer darauf konzentriert, Unternehmen zu kaufen, die große Mengen an Einkommen mit beträchtlichen Gewinnspannen produzieren. Außerdem sucht er nach Unternehmen, die in der Vergangenheit viel Geld an die Investoren ausgeschüttet haben. Das bedeutet nicht unbedingt, dass er nach Aktien mit hohen Dividenden sucht.

Stattdessen sucht Buffett nach Unternehmen, die einen hohen Prozentsatz ihres Cashflows an die Investoren zurückgeben. Das kann ein Zeichen dafür sein, dass das Managementteam die Dividende seines Unternehmens stetig erhöht.

Warren Buffett und Dividendeninvestitionen

Eines der herausragendsten Beispiele für diese Strategie ist die Investition des Orakels in Coca-Cola. Als er diese Investition in den späten 1980er Jahren kaufte, bot die Aktie eine Dividendenrendite von etwa 3 %.

Heute zahlt die Aktie eine Dividende in Höhe von 50 % der ursprünglichen Investition. Außerdem gab es einen Kapitalzuwachs auf dem Weg.

Ich versuche, diesen Ansatz beim Aufbau meines eigenen Portfolios zu verfolgen. Anstatt nach den Aktien mit der höchsten Rendite auf dem Markt zu suchen, suche ich nach Unternehmen, die das Potenzial haben, ihre Dividende in den nächsten fünf, zehn oder sogar 20 Jahren stetig zu steigern.

Passive Einkommenskäufe

Einige Unternehmen scheinen mir diese Qualitäten zu haben. Zwei Unternehmen sind insbesondere der Getränkeriese Diageo und die Vertriebsgruppe Bunzl.

Beide Unternehmen werfen derzeit weniger als 3 % Rendite ab, haben aber eine hervorragende Wachstumsbilanz. Es sieht so aus, als würde sich dieser Trend auch in Zukunft fortsetzen. Diageo rechnet in den nächsten Jahren mit einem stetigen Gewinnwachstum, da das Unternehmen seinen Marktanteil und seine Präsenz auf dem Markt für Premium-Getränke ausbaut.

Bunzl plant eine Reihe weiterer Übernahmen, um das Umsatzwachstum anzukurbeln. Da diese Unternehmen in Wachstum investieren, werden sie meiner Meinung nach auch in der Lage sein, mehr Geld in Form von Dividenden an die Investoren zurückzugeben. Auf dem Weg dorthin könnten sie mit Herausforderungen konfrontiert werden, z. B. mit der Krise in der Lieferkette und höheren Kosten aufgrund der Inflation. Diese Herausforderungen könnten das Wachstum beeinträchtigen. Dennoch würde ich beide Aktien heute für mein Portfolio kaufen, da sie das Potenzial haben, Erträge zu erwirtschaften.

Obwohl Warren Buffett keine hochkarätigen britischen Aktien besitzt, glaube ich, dass ich ein passives Einkommen aus britischen Aktien erzielen kann, wenn ich seinem Ansatz folge. Eine andere Strategie wäre, einige seiner Anlagen in den USA für mein Portfolio zu erwerben. Das ist etwas, das ich bei meiner Suche nach Einkommen auch in Betracht ziehen werde.

Indem ich mich auf qualitativ hochwertige Unternehmen konzentriere, die nachweislich viel Geld an die Anleger zurückgeben, kann ich meiner Meinung nach lebenslang ein passives Einkommen aus meinem Portfolio erzielen.

Der Artikel Wie ich Warren Buffett folgen würde, um ein passives Einkommen zu erzielen ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel wurde von Rupert Hargreaves auf Englisch verfasst und am 06.03.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool UK hat Bunzl und Diageo empfohlen. Die Ansichten über die in diesem Artikel erwähnten Unternehmen sind die des Autors und können daher von den offiziellen Empfehlungen abweichen, die wir in unseren Abonnementdiensten wie Share Advisor, Hidden Winners und Pro geben. Wir bei The Motley Fool glauben, dass wir durch die Berücksichtigung einer Vielzahl von Erkenntnissen bessere Investoren werden.

Motley Fool Deutschland 2022

