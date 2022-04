Wie investieren bei steigenden Zinsen? - Zertifikate Aktuell vom 13.04.2022

Replaced by the video

Alles wird teurer. Das empfinden Verbraucher häufig so und die hohen Inflationszahlen bestätigen diese Wahrnehmung. Den jüngsten Daten nach ist die US-Teuerungsrate im März auf 8,5 Prozent angestiegen. Aber was sagt diese Zahl überhaupt aus?Und wie kann die Inflation eingedämmt werden? Auf diese und weitere Fragen antwortet Matthias Hüppe von der HSBC.Er erklärt, inwiefern Inflation, Notenbankpolitik, steigende Zinsen und die Kapitalmärkte zusammenhängen. Hüppe verrät außerdem, wie Anleger ihr Kapital der aktuellen Marktlage entsprechend anlegen können. Dafür spricht er über Staatsanleihen. Mehr dazu erfahren Sie in der aktuellen Ausgabe der Anlageidee.►Weitere Infos: https://grp.hsbc/6051K2b6V►Lesen Sie bitte die Werbe- und Lizenzhinweise unter https://grp.hsbc/6052K2b6n► Folgen Sie uns schon auf Instagram? Jetzt abonnieren! https://grp.hsbc/6053K2b6X#inflation #zinsen #börse

