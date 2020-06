Wie kollabierende Dividendenwerte deine Chancen verbessern können, Millionär zu werden

Der Kauf von Dividendenaktien, deren Kurs während des jüngsten Marktcrashs gefallen ist, könnte von einigen Investoren als riskanter Schritt angesehen werden. Diese Kurse könnten kurzfristig noch weiter sinken, je nachdem, wie die Nachrichten über Coronavirus sich weiter entwickeln.

Viele Dividenden-Aktien bieten jetzt jedoch hohe Renditen. Diese könnten die Performance deines Portfolios verbessern. Außerdem könnten sie Kapitalwachstumspotenzial bieten, wenn sich die Weltwirtschaft erholt. Das kann deine Chancen erhöhen, langfristig eine Million zu verdienen.

Hohe Renditen

Viele Einkommensaktien bieten jetzt hohe Dividendenrenditen, die über ihren historischen Durchschnittswerten liegen. In einigen Fällen können ihre Dividenden aufgrund unsicherer Betriebsbedingungen in ihren jeweiligen Branchen unzuverlässig sein. Einige Dividenden scheinen jedoch relativ widerstandsfähig zu sein und können in den kommenden Monaten wie gewohnt ausgezahlt werden.

Der Kauf einer Auswahl von Dividendenanteilen lohnt sich nicht nur für einkommensorientierte Investoren. Die vergangene Entwicklung des Aktienmarktes zeigt, dass ein großer Teil seiner Gesamtrendite aus der Reinvestition von Dividenden stammt. Willst du auf lange Sicht siebenstellige Ersparnisse erwirtschaften? Wenn ja, dann könnte sich der Kauf von ertragreichen Aktien heute als ein höchst profitabler Schritt erweisen.

Kapitalwachstum

Die niedrigen Zinssätze dürften mittelfristig bestehen bleiben. Die politischen Entscheidungsträger machen sich Sorgen über die Aussichten für die Wirtschaft. Dies könnte dazu führen, dass sie für viele Monate eine entsprechend lockere Geldpolitik betreiben werden.

Dies könnte dazu führen, dass die Renditen für Vermögenswerte wie Bargeld und Anleihen für einige Zeit auf einem unattraktiven Niveau bleiben. Das Endergebnis könnte sein, dass die Nachfrage der Investoren nach ertragsstarken Dividendenwerten hoch ist. Und das kann dazu führen, dass diese ein beeindruckendes Kapitalwachstum erzeugen.

Außerdem deuten hohe Renditen in vielen Fällen darauf hin, dass Aktien ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Wenn man also Aktien kauft, wenn sie billig sind, können Anleger langfristig von der möglichen Erholung profitieren.

Die Genesungsaussichten von Dividendenaktien

Auch wenn eine Erholung bei keiner Aktie garantiert ist, so lässt die Erfolgsbilanz des Aktienmarktes doch darauf schließen, dass sie auf lange Sicht sehr wahrscheinlich ist. Bärenmärkte und Wirtschaftsrezessionen sind für viele Investoren, Unternehmen und Verbraucher außerordentlich schmerzhaft. Das globale BIP-Wachstum hat sich jedoch immer wieder erholt, und die Börse hat durch einen Bullenmarkt immer wieder neue Rekordhochs erreicht.

In den kommenden Jahren scheint eine wirtschaftliche Erholung wahrscheinlich. Es wurden bereits fiskal- und geldpolitische Anreize angekündigt, die zu steigenden Preisen führen könnten. Daher könnte der Kauf von mehreren Einkommensaktien heute ein Mittel sein, um das Erholungspotenzial globaler Aktien zu nutzen. Es könnte deine langfristigen finanziellen Aussichten verbessern und deine Chancen erhöhen, ein Portfolio im Wert von über einer Million aufzubauen.

The post Wie kollabierende Dividendenwerte deine Chancen verbessern können, Millionär zu werden appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Kanadas Antwort auf Amazon.com!

… und warum es vielleicht unsere zweite Chance ist, ein echtes E-Commerce-Vermögen aufzubauen. Das smarte Geld investiert bereits in eine Firma aus Ontario, die noch deutlich unter dem Radar der Masse fliegt: 3 der cleversten (und erfolgreichsten!) Investoren, die wir kennen, sagen: Diese besonderen Aktien jetzt zu kaufen, ist so wie eine Zeitreise zurück ins Jahr 1997, um bei Amazon-Aktien einzusteigen — bevor diese um 47.000 % explodiert sind und ganz normale Anleger reicher gemacht haben als in ihren kühnsten Träumen.

Fordere den Spezialreport mit allen Details hier an.

Dieser Artikel wurde von Peter Stephens auf Englisch verfasst und am 03.06.2020 auf Fool.co.uk veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: Getty Images