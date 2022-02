„Wie lange werden Growth-Aktien noch so günstig sein?“: 3 Fragen

Wie lange werden Growth-Aktien wohl noch so günstig sein? Teilweise erkennen wir Discounts von über 50 %, in einigen Fällen sogar von 70 oder manchmal sogar 80 % und mehr. Das kann eine günstige, trendstarke Ausgangslage sein. Schließlich ist das Wachstum und die Investitionsthese häufig entkoppelt vom Aktienkursverlauf.

Die eingangs gestellte Frage besitzt trotzdem mehr Relevanz, als man es vielleicht zugeben möchte. Auch wenn es mit einigen Aktien weiterhin eher bergab als bergauf geht, kann das einen doch jetzt auf die Spur der richtigen Entscheidungen führen.

Growth-Aktien so günstig? Die Auslöser!

Es gibt zugegebenermaßen unterschiedliche Auslöser, warum Growth-Aktien so günstig sind. In einigen Fällen ist es ein sich verlangsamendes Wachstum nach der Pandemie. Manchmal sind die Unternehmen nicht so profitabel, wie die Investoren es gerne hätten. Oder eben noch nicht. Auch ein Grund: Es gibt keinen Auslöser, der Tech-Sell-Off hat Wachstumsaktien bloß in die Tiefe gedrückt.

Sich mit den Auslösern bei Growth-Aktien zu beschäftigen, warum sie so preiswert sind, das führt einen als Investor womöglich auf die Spur nach den wirklich spannenden, langfristig orientierten Chancen. Wir können die Aktien grundsätzlich anhand ihrer Ausgangslage unterschiedlich einordnen. Vielleicht zeigt diese Perspektive schon, wie lange die jeweilige Aktie noch preiswert ist. Beziehungsweise welche Aktie das größte Aufholpotenzial besitzt, sobald der Wind sich wieder dreht.

Relativ, in vielerlei Hinsicht

Dass Growth-Aktien im Allgemeinen günstig sind, ist natürlich auslegungsbedürftig. Wobei eine preiswerte Bewertung vielerlei Gesichter haben kann. „Was ist überhaupt günstig?“, ist dabei eine überaus relevante Frage.

Wir können verschiedene Blickwinkel in den Fokus rücken: den adressierbaren Gesamtmarkt oder die Aussicht auf Profitabilität. Manchmal ist es auch ein Kurs-Umsatz-Verhältnis oder ein Kurs-Gewinn-Verhältnis im Verhältnis zum adressierbaren Gesamtmarkt. Und in einigen Fällen ist die Bewertung einer Aktie vielleicht auch einfach nicht günstig.

Sich damit zu beschäftigen, was ein Unternehmen beziehungsweise die Börsenbewertung einer Growth-Aktie günstig macht, ist ebenfalls die halbe Miete. Zudem beschäftigt man sich dabei mit den Chancen und Risiken, die mit einer Aktie einhergehen.

Growth-Aktien: Das „Wie lange?“ ist entscheidend!

Die Frage, wie lange Growth-Aktien noch günstig sind, hat für mich jedoch eine andere Komponente. Wenn man einige Chancen bereits als preiswert identifiziert hat, so kann man sagen: Mensch, vielleicht erwische ich die Chance ja sogar zu noch günstigeren Konditionen. Das impliziert die Gefahr, dass man eine Chance verpasst.

Ich jedenfalls würde mich daher nicht darauf konzentrieren, zu überlegen, wie lange eine Growth-Aktie oder Growth-Aktien im Allgemeinen preiswert sind. Nein, sondern was ich in der jetzigen Situation tun würde. Im Zweifel ist auch die Frage relevant: Möchte ich es mir leisten, eine Aktie zu diesen Konditionen nicht gekauft zu haben? Das kann ebenfalls zeigen, dass es manchmal ratsam ist, gewisse Chancen zu ergreifen, wenn sie sich ergeben.

