Wie man 1.000 US-Dollar monatliche Ruhestandsdividenden in 3 einfachen Schritten verdient

Wenn du wie die meisten Investoren bist, ist dein ultimatives Ziel der Aufbau eines netten Pensionsfonds oder zumindest die Verbesserung der finanziellen Umstände deines bereits begonnenen Ruhestands. Wir alle wollen einfach genug Geld haben, um all unsere Rechnungen und Träume während unserer goldenen Jahre bezahlen zu können.

Die Sache ist die, dass Rente und Sozialversicherung für die meisten Menschen wahrscheinlich nicht ausreichen werden. Der durchschnittliche monatliche Sozialversicherungsscheck eines Rentners im Jahr 2020 beträgt in den USA moderate 1.544 US-Dollar. Und während einige Renten immer noch an die verbleibenden Tarifteilnehmer gezahlt werden, haben die meisten Unternehmen die Pflichten des Sparens für den Ruhestand an die Arbeitnehmer selbst abgegeben.

Wenn du einen komfortablen Ruhestand anstrebst, musst du dich größtenteils selbst darum kümmern. Das bedeutet, dass du im Ruhestand von Dividendeneinkünften leben musst, was wiederum bedeutet, dass du dir einen Pensionsfonds zulegen musst, der groß genug ist, um später genügend Dividendenaktien zu kaufen. Ein zusätzlicher Betrag von 1.000 US-Dollar pro Monat würde für viele Rentner einen großen Unterschied machen.

Aus diesem Grund hier ein grober Plan in drei Schritten, wie du dieses Ziel erreichen kannst. Logistisch gesehen, ist jeder Schritt einfach genug. Die Herausforderung liegt darin, unseren Fokus über viele Jahre hinweg beharrlich beizubehalten

1. Investiere in zuverlässige Wachstumsaktien etwa 30 Jahre lang

Es gibt viele Wachstumsaktien, aus denen man wählen kann. Aber nicht alle von ihnen sind zuverlässige Wachstumsaktien. Die Google-Muttergesellschaft Alphabet ist zum Beispiel ein zuverlässiger Wachstumsname, der den Suchmaschinenmarkt dominiert und dies wahrscheinlich auch in Zukunft auf unbestimmte Zeit tun wird. Intel ist ein weiterer Wachstumswert, aber keiner, der zuverlässig genug ist, um ihn langfristig zu halten. Jahrelange F&E-Fehltritte verfolgen das Unternehmen und damit auch die Aktionäre. Infolgedessen wird die Aktie dort gehandelt, wo sie Anfang 2018 war, was jeden mit einer großen Beteiligung an Intel verärgert, der vor drei Jahren plante, sich 2021 zur Ruhe zu setzen.

Es gibt auch ein bestimmtes Ziel, das es anzustreben gilt. Man braucht etwa 600.000 US-Dollar bei Eintritt in den Ruhestand, um bei den aktuellen Dividendenrenditen an der Börse ein Dividendeneinkommen von 12.000 US-Dollar pro Jahr zu erzielen. Angenommen, du fängst mit Mitte 30 an, ernsthaft zu investieren und erzielst eine durchschnittliche jährliche Marktrendite von etwa 10 %, dann würdest du mit Zinseszinseffekten bei einer Einlage von 300 US-Dollar pro Monat nach drei Jahrzehnten die 600.000 US-Dollar-Marke überschreiten. Beginne später im Leben mit dem Sparen, und dein monatlicher Beitrag wird deutlich geringer ausfallen.

Du könntest dir auch einen schönen Pensionsfonds aufbauen, indem du Aktien mit niedrigeren Renditen, Dividendenaktien oder eine Mischung aus allen dreien verwendest. Die jüngere Geschichte legt nahe, dass dieser Weg mit niedrigeren Renditen viel höhere monatliche Beiträge erfordert, um die 600.000 US-Dollar-Marke zu erreichen, während du mit kleineren monatlichen Beiträgen dorthin gelangen kannst, wenn du in der Lage bist, die besten Wachstumspicks zu finden und bei ihnen zu bleiben.

^SPXG DATEN VON Y-CHARTS.

2. Beginne den Übergang von Wachstums- zu Dividendenaktien lange vor deinem Ruhestand.

Wachstumswerte wie Alphabet (oder sogar Intel) könnten geeignete Picks sein, wenn du jünger und berufstätig bist und Zeit hast, temporäre Rückgänge abzuwarten. Rentner, die jetzt ein Einkommen brauchen, haben jedoch nicht immer den Luxus, auf bessere Tage zu warten.

In diesem Zusammenhang beginnen kluge Investoren damit, sich von risikoreicheren, wachstumsorientierten Titeln zu trennen und in sicherere Dividendenwerte zu investieren, lange bevor sie ihre Arbeit aufgeben. Dies gibt ihnen die Möglichkeit, aus überbewerteten Wachstumswerten zu ihren eigenen Bedingungen auszusteigen und nicht zu den Bedingungen des Marktes. Ebenso gibt diese frühe Umstellung den Investoren die Chance, dividendenstarke Aktien zu kaufen, solange sie billig sind, selbst wenn sie das Einkommen noch nicht brauchen.

Denke daran, dass diese Umstellungen nicht alle zur gleichen Zeit oder sogar im gleichen Jahr stattfinden müssen. Es sollte eher ein Prozess als ein Ereignis sein.

3. Wenn sich die Dinge nicht ändern, investiere mindestens 600.000 US-Dollar in dividendenstarke Aktien, wenn du in den Ruhestand gehst.

Schließlich ist die oben erwähnte Zahl von 600.000 US-Dollar keine Zahl, die zufällig aus einem Hut gezogen wurde. Es ist der Betrag, den du brauchst, um ein monatliches Dividendeneinkommen im Wert von 1.000 US-Dollar zu generieren, wenn du die heute vorherrschenden Dividendenrenditen verwendest; eine durchschnittliche Rendite von 2 % auf Dividendenaktien im Wert von 600.000 US-Dollar ergibt 12.000 US-Dollar an Dividenden pro Jahr.

Aufmerksame Investoren erkennen vielleicht sofort, dass die aktuelle Rendite des S&P 500 bei viel niedrigeren 1,3 % liegt. Behalte einfach im Hinterkopf, dass ein Haufen Unternehmen, die keine Dividende zahlen (oder sich nicht viel darum scheren, eine zu zahlen), den Durchschnitt nach unten drücken. Der S&P 500 High Dividend Index zum Beispiel enthält nur die 80 dividendenstärksten Unternehmen des S&P 500, die derzeit eine Rendite von 4 % erzielen. Wer auf der Suche nach gutem Dividendenwachstum und der gesunden Chance auf ein wenig Kapitalzuwachs ist, wird vielleicht die Aktien irgendwo in der Mitte dieses Kontinuums mögen, wo verlässliche Renditen um die 2 % leicht zu erreichen sind.

Die gute Nachricht ist, dass die Zinssätze (und damit die Dividendenrenditen) am Beginn eines längeren Anstiegs stehen könnten. Wenn sie für einige Zeit nach oben wandern, ist es möglich, dass du nur 500.000 US-Dollar brauchst, um monatliche Dividendenschecks im Wert von 1.000 US-Dollar zu erhalten. Eine durchschnittliche Dividendenrendite von nur 2,4 % würde dafür ausreichen.

Die schlechte Nachricht ist, dass es Jahre dauern könnte, bis die Renditen von gut ausbalancierten Unternehmen wieder an diese Marke herankommen, die zuletzt in den 1990er Jahren gesehen wurde, wenn sie überhaupt jemals dorthin zurückkehren.

Kontinuierliche Arbeit ist der Schlüssel

Dies ist nur eine grobe Skizze. Die Investoren, die weniger Zeit zum Sparen haben, werden mehr sparen wollen, während jeder, der sowohl eine Rente als auch einen Scheck von der Sozialversicherung erhält, vielleicht keine weiteren 1.000 US-Dollar pro Monat benötigt. Auch die Renditen verändern sich. Dein Plan zum Sparen für den Ruhestand sollte jedes Jahr überprüft und bei Bedarf revidiert werden.

Wenn du gerade erst anfängst, einen Investitionsplan aufzustellen, gibt dir dieser grobe Überblick eine Menge zu bedenken und wirft eine Menge Fragen auf, die du dir stellen solltest. Selbst wenn du nur ein paar davon beantwortest, ist das besser als nichts zu tun.

Der Artikel Wie man 1.000 US-Dollar monatliche Ruhestandsdividenden in 3 einfachen Schritten verdient ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel stellt die Meinung des Verfassers dar, der mit der "offiziellen" Empfehlungsposition eines The Motley Fool Premium-Beratungsdienstes nicht übereinstimmen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar eine eigene - hilft uns allen, kritisch über das Investieren nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Suzanne Frey, eine Führungskraft bei Alphabet, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool.

Dieser Artikel wurde von James Brumley auf Englisch verfasst und am 27.08.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Alphabet (A-Aktien) und Alphabet (C-Aktien). The Motley Fool empfiehlt Intel und empfiehlt die folgenden Optionen: long Januar 2023 $57,50 Calls auf Intel und short Januar 2023 $57,50 Puts auf Intel.

