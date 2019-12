Wie man aus 5.000 Dollar 30.000 Dollar macht!

Hast du 5.000 US-Dollar? Würdest du daraus gerne 30.000 US-Dollar machen? Das ist eigentlich ganz simpel. Aber verwechseln wir nicht simpel mit leicht. Wenn du es nämlich schaffen willst, sind sowohl Anstrengung als auch Sorgfalt nötig.

Der erste Schritt ist, die wenigen Faktoren zu verstehen, die beeinflussen, wie schnell dein Geld wächst.

Begrenzte Variablen

Was bringt Geld zum Wachsen? Der erste Faktor ist natürlich, wie viel Geld man ursprünglich investiert. In diesem Fall ist das einfach: 5.000 US-Dollar.

Die zweite Zahl ist ähnlich. Hier geht es nicht darum, wie viel Geld du am Anfang investierst, sondern darum, wie viel Geld du weiterhin investieren wirst. Investierst du weiterhin 100 US-Dollar pro Monat, 5.000 US-Dollar pro Jahr oder gar nichts?

Die letzten beiden Zahlen sind kniffliger.

Die erste ist deine Rendite. Geld, das mit 10 % pro Jahr wächst, wird schneller wachsen als solches, das mit 8 % pro Jahr wächst. Obwohl dieser Abstand nicht so groß erscheinen mag, kann der Unterschied über lange Zeiträume enorm sein.

Das führt uns zu unserer letzten Zahl, einer, die oft nicht so viel Aufmerksamkeit erfährt: der Zeit. Je länger du dein Geld investiert hast, desto mehr Zeit hat es, um im Wert zu steigen.

Unter Kontrolle

Die kritische Aufgabe, die vor dir liegt, besteht darin, die Zahlen, die du unter Kontrolle hast, zu optimieren. Wie viel kannst du zusätzlich zu deinem Startguthaben von 5.000 US-Dollar jeden Monat verlässlich investieren?

Das Wichtigste dabei ist, dass es eine Zahl größer als Null ist. Mache es dir zur Gewohnheit, regelmäßig etwas zurückzulegen, auch wenn es nur 25 US-Dollar pro Woche sind.

Die Zeit ist der andere Faktor, den du unter deiner Kontrolle hast. Hier ist ein Beispiel:

Angenommen, du fängst mit 5.000 US-Dollar an und verpflichtest dich, jeden Monat weitere 100 US-Dollar zu investieren. Wenn du eine 10%ige Rendite verdienst, wie lange wird es dauern, bis du 15.000 US-Dollar erreicht hast? Etwa fünf Jahre.

Wie lange würde es danach noch dauern, bis wir 30.000 US-Dollar erreichen? Nur vier Jahre.

In den ersten fünf Jahren hast du den Wert deines Portfolios um 10.000 US-Dollar gesteigert. Es dauerte nur vier weitere Jahre, um die nächsten 15.000 US-Dollar zu verdienen.

Der Zinseszins bedeutet, dass dein Geld umso schneller wächst, je länger es investiert ist. Deinem Geld mehr Zeit zum Wachsen zu geben, ist dein bestes Werkzeug für den finanziellen Erfolg.

Kalkuliertes Risiko

Im vorherigen Beispiel haben wir eine Rendite von 10 % angenommen. Zuverlässige Dividendenwerte wie die Royal Bank of Canada weisen seit mehr als einem Jahrzehnt ähnliche Renditen auf.

Aber was wäre, wenn du deine jährliche Rendite auf 20 % oder mehr steigern wolltest? Welchen Effekt würde das auf deinem Weg zum Erreichen von 30.000 US-Dollar haben?

Lass uns das gleiche Beispiel nehmen. Beginne mit 5.000 US-Dollar und füge jeden Monat weitere 100 US-Dollar hinzu. Wenn du 10 % pro Jahr verdienst, würdest du nach neun Jahren 30.000 US-Dollar erreichen.

Mit einer Rendite von 20 % pro Jahr würdest du jedoch nach nur sieben Jahren 30.000 US-Dollar erreichen. Das sind zwei Jahre wertvoller Lebenszeit.

Wie kann man eine jährliche Rendite von 20 % erreichen? Du musst Wachstumswerte wie Shopify finden.

Wenn du im Jahr 2016 5.000 US-Dollar in Shopify-Aktien investiert hättest, hättest du in nur zwei Jahren 30.000 US-Dollar erreicht. Das ist die Stärke von Wachstumswerten in der Frühphase.

Deine regelmäßigen Beiträge und dein Zeitaufwand sind immer noch deine größten Werkzeuge, aber wie das Beispiel von Shopify zeigt, kann der Kauf von vielversprechenden Wachstumsunternehmen für dein Portfolio für einen unglaublichen Unterschied bei den Ergebnissen sorgen.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Shopify.

Dieser Artikel wurde von Ryan Vanzo auf Englisch verfasst und am 10.12.2019 auf Fool.ca veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

