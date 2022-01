Wie man den S&P 500 im Jahr 2022 schlagen kann

Der S&P 500 ist die goldene Richtwert des Aktienmarktes und hat im letzten Jahr beeindruckende 25 % zugelegt.

Ihn zu schlagen, ist auf lange Sicht nicht einfach.

Aber mutig zu sein, könnte der Schlüssel dazu sein, den Index im Jahr 2022 zu übertreffen.

Wichtige Punkte

Der berühmte Investor Warren Buffett ist bekannt dafür, dass er (unter anderem) eine Wette gewonnen hat, dass Geld, das in einem S&P 500-Indexfonds geparkt ist, über 10 Jahre hinweg besser abschneiden würde als professionelle Vermögensverwalter. Es ist nicht einfach, eine Sammlung der größten und einflussreichsten Unternehmen der Welt dauerhaft zu schlagen.

Aber kann man das im Laufe eines Jahres schaffen? Ich glaube schon, und ich zeige dir den verrückten Plan, wie du das im Jahr 2022 schaffen kannst. Hier erfährst du, warum und wie du den S&P 500 dieses Jahr schlagen kannst.

Die Anatomie des S&P 500

Der S&P 500 ist ein Index, der von einem Komitee erstellt wird und im Besitz von S&P Dow Jones Indices ist, einem Joint Venture, das sich mehrheitlich im Besitz von S&P Global befindet, das sich auf Analysen und Informationen für die Finanzmärkte spezialisiert hat. Der Index umfasst 500 Unternehmen, die allgemein als die bekanntesten in den Vereinigten Staaten gelten und traditionell als der beste allgemeine Richtwert für den US-Aktienmarkt angesehen werden.

Aber diese 500 Unternehmen sind nicht gleichmäßig vertreten. Die 10 am höchsten gewichteten Mitglieder machen etwa 30 % des gesamten Index aus. Zu diesen Unternehmen gehören:

Apple

Microsoft

Amazon

Alphabet (Aktien der Klasse A)

Tesla

Alphabet (Aktien der Klasse C)

Meta-Plattforms

Nvidia

Berkshire Hathaway (Anteile der Klasse B)

UnitedHealth Group

Damit bleiben die restlichen 70 % für die anderen 490 Aktien übrig. Eine breite Marktbewegung wie eine Hausse kann den Index bewegen, aber auch diese größeren Mitglieder können den Index beeinflussen, wenn ihre Kursbewegung dramatisch genug ist.

Viele Top-Aktien haben überzogene Bewertungen

Eine ähnliche Situation könnte sich derzeit im Index abspielen - der S&P 500 ist nur noch 3 % von seinem Allzeithoch entfernt. Aber der breitere Aktienmarkt scheint nicht relativ gesund zu sein, wenn du genauer hinsiehst.

Schauen wir uns zum Beispiel die 500 Aktien im Index an. Nur 357 von ihnen liegen über ihrem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt, der die Kursdynamik einer Aktie anzeigt, indem er den Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Börsensitzungen bildet. Mit anderen Worten: Mehr als jeder vierte Wert im S&P 500 befindet sich derzeit in einer schwierigen Situation.

Betrachtet man den Nasdaq, einen anderen Index, der sich auf Technologiewerte konzentriert, so liegt nur etwas mehr als jeder vierte Titel über seinem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt. Anders ausgedrückt: Mehr als drei Viertel der Aktien im Nasdaq haben eine negative Kursdynamik!

Es sieht so aus, als hätten Technologieunternehmen im Moment eine schwierige Zeit, was durch die anhaltend hohe Inflation erklärt werden könnte, die zu steigenden Zinsen führt. Höhere Zinssätze können dazu führen, dass die Aktienbewertungen sinken.

Einige Mega-Cap-Aktien, die an der Spitze des S&P 500 stehen, sind nach wie vor beliebt, was zu einem anhaltenden Kursanstieg und hohen Bewertungen geführt hat.

APPLE KGV. DATEN VON YCHARTS.

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des S&P 500 bei 24,5 und damit rund 50 % höher als sein historischer Durchschnitt von 16. Niemand weiß, was in Zukunft passieren wird, aber es scheint, dass die Schwäche der niedriger gewichteten Aktien in den großen Indizes ein Hinweis auf den tatsächlichen Zustand der Märkte sein könnte. Wenn die Mega-Caps schließlich zu korrigieren beginnen, könnte dies den Rückgang des S&P 500 beschleunigen.

Gegen den Strom schwimmen

Dieses Szenario ist eine Chance, den Markt zu übertreffen. Die menschliche Natur sorgt dafür, dass es sich „sicher“ anfühlt, die Aktien zu kaufen, die bereits gestiegen sind, aber die wirkliche Chance könnte in den angeschlagenen Aktien liegen, die im letzten Jahr 50 % bis 80 % verloren haben.

Das bedeutet nicht, dass du minderwertigen Aktien nachjagen sollst, die übermäßig spekulativ sind oder Unternehmen, die viel Geld verlieren. Aber die allgemeine Stimmung im Wachstumsuniversum hat die meisten Aktien nach unten gezogen; Qualitätsnamen, die zu teuren Bewertungen gehandelt wurden, sind vernünftig oder in einigen Fällen sogar billig geworden.

Wenn sich die Wachstumsaktien in diesem Jahr erholen, könnte das Gegenteil von 2021 eintreten, als der S&P nach oben marschierte, während viele Wachstumsaktien ins Straucheln gerieten.

Verstehe die Risiken

Es gibt eine große Kluft zwischen den größten Aktien in den Indizes und den kleineren darunter. Ich denke, die Chancen stehen gut, dass sich diese Lücke schließt, aber niemand weiß genau, wann das sein wird.

Die Kursbewegung, die sich über weite Teile des Jahres 2021 vollzogen hat, könnte sich bis 2022 fortsetzen. Vielleicht tritt ein bedeutendes wirtschaftliches Ereignis ein, das unvorhergesehen ist und alles verändert.

Der Punkt ist, dass du es nicht mit Sicherheit wissen kannst; du kannst nur die Fakten betrachten, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was um dich herum passiert. Der beste Weg, um deine Investitionen erfolgreich zu gestalten, besteht darin, qualitativ hochwertige Aktien zu identifizieren, egal ob es sich um kleine, mittelgroße oder große Unternehmen handelt, deine Anlagen langfristig zu planen und deine Risikobereitschaft zu kontrollieren. Wenn du das tust, wirst du im Jahr 2022 und darüber hinaus sicher erfolgreich sein.

Der Artikel Wie man den S&P 500 im Jahr 2022 schlagen kann ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Motley Fool Premium-Beratungsdienstes abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar unsere eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von Justin Pope auf Englisch verfasst und am 10.01.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

